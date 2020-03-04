Заря уверенно победила Львов – луганчане вернулись на вторую позицию в УПЛ, Сарнавский потащил два пенальти

В матче 21-го тура УПЛ Львов потерпел выездное поражение от луганской Зари.

Заря после победы Динамо над Колосом должна была возвращать второе место в турнирной таблице, но для этого нужно было взять верх над Львовом, который в новом году в УПЛ пока не проигрывал. У луганчан ещё и кадровые проблемы нарисовались – Михайличенко и Юрченко отбывали дисквалификацию, Абу Ханна и Шевченко восстанавливаются после травм. В составе "горожан" игру пропускал Татарков, получивший удаление в прошлом туре.

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Первая половина первого тайма высокими скоростями не впечатляла, но радовала хорошими дальними ударами. Так, Кочергин на 9-й минуте пробивал неточно, на 18-й послал мяч над перекладиной, а на 24-й Сарнавский в красивом прыжке парировал выстрел Лунёва в левую девятку – Львов ответил неточным ударом Богунова. После этого игра затормозила минут на 15, во время которых ничего интересного не происходило.

Под конец первого тайма луганчане и львовяне разменялись голевыми моментами. Заря могла открыть счёт на 39-й минуте после выстрела Лунёва со штрафного в дальний нижний угол – его потянул Сарнавский. Львов ответил контратакой 2-в-1 на 40-й: Альваро отдал передачу на правый край штрафной под удар Ренану, тот пробил в ближний угол и попал в штангу, а добивание Богунова с рикошетом парировал Василь. После этого произошло ещё несколько менее опасных эпизодов.

На перерыв команды ушли при нулях на табло, однако на старте второго тайма Заря серьёзно прижала Львов. По воротам "горожан" проходил дальний выстрел Цвека на 49-й минуте (неточно), Циганикс пробивал со штрафного в стенку на 51-й, а на 54-й луганчане таки вышли вперёд: Иванисеня запустил Лунева в проход на правый край штрафной, а тот прострелил в спины защитникам на Кабаева под удар метров с 11-ти – 1:0!

На 57-й минуте Лунёв мог добавить к ассисту ещё и практически идентичный первому забитому мячу гол, но сфера после удара Максима пролетела рядом со штангой. Ещё через четыре минуты метров с 20-ти стрелял Иванисеня – над перекладиной. На 68-й Кочергин снова влупил с дистанции (мимо), а на 72-й давление Зари вылился в пенальти за игру рукой Браткова. Громов подошел к "отметки" и пробил в левый угол, однако Сарнавский намертво поймал "круглого"! Львов огрызался контратаками, но они почти не несли опасности.

Звезда провела ещё ряд дальних выстрелов, наиболее опасные из которых на 82-й и 87-й нанесли Леднев и Кабаев. Богдан пробивал с линии штрафной в левый нижний угол, заставив Сарнавского делать очередной сейв, а Владислав попал в руку Браткову – было подозрение на пенальти, но арбитр назначил штрафной. Леднев взялся его исполнять, нанеся мощный прямой удар – 2:0! Уже в компенсированное время Богдан мог и дубль оформить благодаря игре Борзенко рукой и назначенному пенальти, но Сарнавский снова взял выстрел с "точки".

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Зари. "Мужики" набрали 43 очка и снова обошли Динамо в турнирной таблице, поднявшись на вторую позицию. Львов, имея в активе всего 19 зачётных баллов, остался девятым.

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