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Олександрія розгромила Карпати – львів’яни програли останні чотирнадцять матчів

21:22 484 Читать на русском
Олександрія розгромила Карпати – львів’яни програли останні чотирнадцять матчів
Карпати знову повернулись задом до своїх уболівальників / ФК Карпати

У матчі 21-го туру Карпати на власному полі поступились Олександрії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

 
Максим Третьяков 37’
Максим Третьяков 58’
Артем Сітало 73’
Євген Банада 89’
37’ Максим Третьяков
58’ Максим Третьяков
73’ Артем Сітало
89’ Євген Банада

Відвертий аутсайдер Прем’єр-ліги Карпати на власному полі приймали п’яту команду чемпіонату Олександрію. "Зелено-білі" не знали смаку перемог в останніх тринадцяти поєдинках і прагнули будь-що здобути нарешті такі потрібні три очки. Олександрійці два попередніх матчі також провели не найкращим чином, тож нічия сьогодні не влаштовувала нікого.

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Початок матчу охарактеризувався неузгодженістю захисту господарів, яких вже на третій хвилині мало не покарав Максим Третьяков. Згодом емоції дещо вщухли і вже "леви" мали дві непогані можливості забити: спочатку Єгор Назарина пробив прямо у руки голкіперу збірної України Юрію Паньківу, а згодом Артем Козак після пасу Марвіна Мартінса зльоту не зміг перехетрити кіпера гостей.

На 20-й хвилині Третьяков завдав класного удару у кут воріт і змусив продемонструвати свою майстерність новоспеченому голкіперу львів’ян Антону Каніболоцькому. Дощ вносив свої корективи у гру: команди багато помилялись, втрачали м’яч і не одна контратака була зіпсована через слизьке поле.

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В середині тайму небезпечного удару з далекої відстані завдавали гравці Карпати, Паньків відбив перед собою, а Матар Дійє, який знаходився поруч чомусь не пішов на добивання. Олександрія ж вперто навішувала у штрафний майданчик Карпат при першій-ліпшій можливості, а захисники "зелено-білих" так само вперто і впевнено виносили круглого подалі.

Та на 35-й хвилині захист "левів" дав збій і гості здобули право на пенальті: Мартінс зачепив Владислава Бабогло і той впав немов підкошений. Третьяков вдарив потужно і по центру – Каніболоцькому не вистачило зовсім трохи аби врятувати свою команду.

Згодом Третьяков отримав непростий пас у воротарському майданчику господарів, зумів приборкати м’яча, поборовся з захисником, але львів’яни вже встигли повернутись і відтерли півзахисника молодіжної збірної України.

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Початок другого тайму нагадував гойдалки: команди намагались атакувати, але дійшовши до штрафного майданчика суперника втрачали м’яч і вперед бігла вже інша команда. Все це виглядало дуже сумбурно і дещо смішно. Звісно, головною причиною цього був рясний дощ, який вперто поливав невелику групку вболівальників, яка, натомість, створювала доволі гучну підтримку "зелено-білих".

Зрештою, майстерність олександрійців далася взнаки і вони забили вдруге. Розігравши непогану комбінацію, гості перепасовуючись дійшли до штрафного майданчика суперника і відтягнувши всю оборону на правий фланг пасом знайшли зліва Третьякова, якому вистачило часу аби підробити м’яч під зручну ногу і влучно пробити по воротах.

На 70-й хвилині чудову нагоду втратив Мірошниченко: отримавши пас в районі одинадцятиметрової позначки по центру воріт, Денис пробив по горобцях. Та вже за мить Артем Сітало забив третій гол у ворота Карпат: отримавши навіс з правого флангу він буквально розстрілював Каніболоцького, але Антон якимось дивом зреагував на удар і витягнув м’яча з-під поперечини. Та поки кіпер підіймався Сітало встиг на добивання і буквально заніс круглого у сітку.

Олександрія дещо розслабилась і мало не отримала гол у свої ворота – Паньків у карколомному стрибку врятував свої володіння після закидання парашутом за спину. На передостанній хвилині Євген Банада отримав м’яч по центру воріт, розвернувся і влучно пробив удальній від воротаря кут ворів, зробив рахунок непристойним.

Перемога принесла Олександрії 37 очок та п’яту сходинку, Карпати з 12 пунктами – останні.

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