Олександрія розгромила Карпати – львів’яни програли останні чотирнадцять матчів

У матчі 21-го туру Карпати на власному полі поступились Олександрії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Відвертий аутсайдер Прем’єр-ліги Карпати на власному полі приймали п’яту команду чемпіонату Олександрію. "Зелено-білі" не знали смаку перемог в останніх тринадцяти поєдинках і прагнули будь-що здобути нарешті такі потрібні три очки. Олександрійці два попередніх матчі також провели не найкращим чином, тож нічия сьогодні не влаштовувала нікого.

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Початок матчу охарактеризувався неузгодженістю захисту господарів, яких вже на третій хвилині мало не покарав Максим Третьяков. Згодом емоції дещо вщухли і вже "леви" мали дві непогані можливості забити: спочатку Єгор Назарина пробив прямо у руки голкіперу збірної України Юрію Паньківу, а згодом Артем Козак після пасу Марвіна Мартінса зльоту не зміг перехетрити кіпера гостей.

На 20-й хвилині Третьяков завдав класного удару у кут воріт і змусив продемонструвати свою майстерність новоспеченому голкіперу львів’ян Антону Каніболоцькому. Дощ вносив свої корективи у гру: команди багато помилялись, втрачали м’яч і не одна контратака була зіпсована через слизьке поле.

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В середині тайму небезпечного удару з далекої відстані завдавали гравці Карпати, Паньків відбив перед собою, а Матар Дійє, який знаходився поруч чомусь не пішов на добивання. Олександрія ж вперто навішувала у штрафний майданчик Карпат при першій-ліпшій можливості, а захисники "зелено-білих" так само вперто і впевнено виносили круглого подалі.

Та на 35-й хвилині захист "левів" дав збій і гості здобули право на пенальті: Мартінс зачепив Владислава Бабогло і той впав немов підкошений. Третьяков вдарив потужно і по центру – Каніболоцькому не вистачило зовсім трохи аби врятувати свою команду.

Згодом Третьяков отримав непростий пас у воротарському майданчику господарів, зумів приборкати м’яча, поборовся з захисником, але львів’яни вже встигли повернутись і відтерли півзахисника молодіжної збірної України.

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Початок другого тайму нагадував гойдалки: команди намагались атакувати, але дійшовши до штрафного майданчика суперника втрачали м’яч і вперед бігла вже інша команда. Все це виглядало дуже сумбурно і дещо смішно. Звісно, головною причиною цього був рясний дощ, який вперто поливав невелику групку вболівальників, яка, натомість, створювала доволі гучну підтримку "зелено-білих".

Зрештою, майстерність олександрійців далася взнаки і вони забили вдруге. Розігравши непогану комбінацію, гості перепасовуючись дійшли до штрафного майданчика суперника і відтягнувши всю оборону на правий фланг пасом знайшли зліва Третьякова, якому вистачило часу аби підробити м’яч під зручну ногу і влучно пробити по воротах.

На 70-й хвилині чудову нагоду втратив Мірошниченко: отримавши пас в районі одинадцятиметрової позначки по центру воріт, Денис пробив по горобцях. Та вже за мить Артем Сітало забив третій гол у ворота Карпат: отримавши навіс з правого флангу він буквально розстрілював Каніболоцького, але Антон якимось дивом зреагував на удар і витягнув м’яча з-під поперечини. Та поки кіпер підіймався Сітало встиг на добивання і буквально заніс круглого у сітку.

Олександрія дещо розслабилась і мало не отримала гол у свої ворота – Паньків у карколомному стрибку врятував свої володіння після закидання парашутом за спину. На передостанній хвилині Євген Банада отримав м’яч по центру воріт, розвернувся і влучно пробив удальній від воротаря кут ворів, зробив рахунок непристойним.

Перемога принесла Олександрії 37 очок та п’яту сходинку, Карпати з 12 пунктами – останні.

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