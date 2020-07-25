Александрия – Мариуполь: анонс матча плей-офф УПЛ

В прошлом сезоне Александрия и Мариуполь были участниками еврокубков – "желто-чёрные" вышли сразу в групповой этап благодаря бронзе, а азовцы вылетели в первом же квалифай-раунде от АЗ Алкмаара, хотя и отстояли героическую нулевую ничью в Одессе. За следующий год коллективы серьёзно сдали, однако шансы на еврокубки сохранили. Впрочем, теперь туда может выйти только один, а имя победителя определит один матч на вылет. Матч, который наконец-то пройдёт с болельщиками на трибунах, а не возле них – да, позволили заполнить стадион всего на 25%, но до карантина посещаемость была не намного большей.

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Александрия до начала июня оставляла шансы даже на серебро, однако затем потерпела четыре подряд поражения, пропуская по пять голов тур за туром. Как следствие, команда потеряла шансы даже бронзу и перестала восприниматься, как серьёзный соперник – впрочем, оставшись без турнирных задач в первой шестёрке, "желто-чёрные" расцвели. В последних четырёх поединках они расписали результативные ничьи с Динамо, Зарей и Шахтером (по 2:2), а Десну вообще победили, оставив черниговцев без шансов на Лигу чемпионов – эти результаты получены благодаря прочному блоку в центре поля, быстрым контратакам по флангам и куче стандартов. Слабостью подопечных Владимира Шарана можно назвать большое количество ошибок под высоким темпом и и неубедительное позиционное наступление.

Мариуполь провёл нестабильный сезон, чередуя успешные отрезки с провальными и играя в тягучий и несколько скучный футбол. Команда сильно потускнела с потерей прошлогодних лидеров, и даже возврат некоторых из них (Игнатенко) не привёл к качественному улучшению игры. Более классно прижились чемпионы мира (Кащук и Корниенко), однако безусловно основными за год они так и не стали – хотя здесь и конкуренция довольно сильная. Как следствие, азовцы вылетели во вторую шестёрку, где также не впечатляли: в первых пяти турах у них была всего две победы (плюс, вылет из Кубка), в следующих пяти – четыре уверенных победы (в частности, над СК Днепр-1), однако при этом Мариуполь умудрился влететь резерву Олимпика со счётом 1:4. Неудивительно, что Александра Бабича СМИ отправляют в отставку, однако пока что он босс – и, возможно, успех в плей-офф УПЛ спасёт его рабочее место.

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Кадровая ситуация

Александрии точно не поможет травмированный Роман Вантух. Также под вопросом участие Артёма Ситала и Дмитрия Шастала, которые ещё вчера тренировались индивидуально – Владимир Шаран не исключает их появления во встрече. Других проблем в составе "желто-чёрных" нет.

У Мариуполя перебрал желтых карточек Андрей Кулаков, но в Регламенте написано, что за каждые четыре желтые, полученные в матчах чемпионата, футболист подлежит отстранению на один матч – но отстранения не распространяется на другие соревнования, а также на матчи стадии плей-офф. Получается, что нападающий сможет сыграть. В лазарете остаётся Вячеслав Танковский, а участие во встрече Игоря Кирюханцева и Сергея Горбунова пока под вопросом.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Мариуполь

Александрия: Панькив – Лучкевич, Бухал, Бабогло, Стецков – Гречишкин – Задерака, Ковалец, Банада, Третьяков – Безбородко

Мариуполь: Гальчук – Дава, Яворский, Быков – Полегенько, Федорчук, Чех, Корниенко – Мишнёв, Кащук – Топалов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Александрия – однозначный фаворит встречи. Команда с весны играла с сильнейшими коллективами и выглядела неплохо, а в последних четырёх матчах отобрала очки у всех. Подопечные Владимира Шарана действуют стабильно, сбито и быстро – и хотя с позиционными атаками не все ладно, на стандартах и ​​контратаках они забивали не менее двух голов даже грандам, причём в важных для них поединках. Да, оборона пропускала не меньше, однако "желто-чёрные" играли не с резервом Олимпика, чтобы это как-то удивляло.

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Мариуполь на фоне Александрии выглядит не только нестабильно, а и слабо. Какой-то "изюминки" в футболе нет, под прессингом коллектив сыпется, с физическими кондициями тоже не всё супер – в том же полуфинале Кубка с Ворсклой азовцы просели ещё в последней трети второго тайма, а в экстра-таймах уже играли тупо на отбой. Даже в матче против молодёжного состава полтавчан подопечные Александра Бабича проигрывали до 55-й минуты, ещё и имея красную карточку. Словом, к Мариуполю возникает слишком много вопросов, поэтому сегодня можно прогнозировать победу Александрии.

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