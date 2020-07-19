Александрия – Мариуполь: Бабич назвал главный фактор успеха в борьбе за выход в Лигу Европы

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями от противостояния с командой Шарана в плей-офф УПЛ за право участия в квалификации Лиги Европы.

"Нашей задачей было финишировать в первой шестерке и завоевать право выступать в Лиге Европы. К сожалению, в чемпионате не все получилось так, как хотелось.

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Теперь вся надежда на плей-офф за право попадания в еврокубки. Нашим первым соперником 25 июля будет Александрия. Хорошо осознаю, что то, останусь ли я в Мариуполе, во многом будет зависеть от того, пробьемся мы на международную арену или нет.

Фактор родных стен для Александрии не будет иметь существенного значения, ведь наши поединки всегда проходили в равной борьбе. Да и через карантинные требования противостояния пройдет без зрителей

Что может помочь Мариуполю победить Александрию? Мы уже очень хорошо изучили игру александрийцев, как и они нашу. Поэтому удивить какими-то домашними заготовками будет сложно. Очень многое будет зависеть от того, у кого выше окажется мотивация", – сказал Бабич в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в первом раунде плей-офф УПЛ оба поединка состоятся в один день – в субботу, 25 июля. СК Днепр-1 и Колос сыграют в 17:00, а в 19:30 стартует матч между Александрией и Мариуполем. Победители пар разыграют между собой последнюю путевку во второй по силе еврокубковый турнир.

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