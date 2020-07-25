Олександрія – Маріуполь: анонс матчу плей-офф УПЛ

У минулому сезоні Олександрія та Маріуполь були учасниками єврокубків – "жовто-чорні" вийшли одразу в груповий етап завдяки бронзі, а азовці вилетіли в першому ж кваліфай-раунді від АЗ Алкмаара, хоча й відстояли героїчну нульову нічию в Одесі. За наступний рік колективи серйозно здали, однак шанси на єврокубки зберегли. Втім, тепер туди може вийти тільки один, а ім'я переможця визначить один матч на виліт. Матч, який нарешті пройде з вболівальниками на трибунах, а не біля них – так, дозволили заповнити стадіон всього на 25%, але до карантину відвідуваність була не набагато вищою.

Плей-офф УПЛ за Лігу Європи – УАФ призначила арбітрів на матчі 1/2 фіналу

Олександрія до початку червня мала шанси навіть на срібло, однак потім зазнала чотирьох поспіль поразок, пропускаючи по п'ять голів тур за туром. Як наслідок, команда втратила шанси навіть на бронзу й перестала сприйматися, як серйозний суперник – втім, залишившись без турнірних завдань у першій шістці, "жовто-чорні" розквітнули. В останніх чотирьох поєдинках вони розписали результативні нічиї з Динамо, Зорею та Шахтарем (по 2:2), а Десну взагалі перемогли, залишивши чернігівців без шансів на Лігу чемпіонів – ці результати здобуті завдяки міцному блоку в центрі поля, швидким контратакам по флангах та купі стандартів. Слабкістю підопічних Володимира Шарана можна назвати велику кількість помилок під високим темпом і непереконливий позиційний наступ.

Маріуполь провів нестабільний сезон, чергуючи успішні відрізки з провальними та граючи у тягучий і дещо нудний футбол. Команда сильно потьмяніла з втратою торічних лідерів, і навіть повернення деяких з них (Ігнатенко) не призвело до якісного покращення. Краще прижилися чемпіони світу (Кащук і Корнієнко), однак безумовно основними за рік вони не стали – хоча тут і конкуренція доволі сильна. Як наслідок, азовці вилетіли в другу шістку, де також не вражали: в перших п'яти турах вони мали всього дві перемоги (плюс, виліт з Кубка), в наступних п'яти – чотири звитяги (зокрема, над СК Дніпром-1), але при цьому Маріуполь примудрився влетіти резерву Олімпіка з рахунком 1:4. Не дивно, що Олександра Бабича ЗМІ відправляють у відставку, однак поки що він бос – і, можливо, успіх у плей-офф УПЛ врятує його робоче місце.

Олександрія – Маріуполь: Бабич назвав головний чинник успіху у боротьбі за вихід у Лігу Європи

Кадрова ситуація

Олександрії точно не допоможе травмований Роман Вантух. Також під сумнівом участь Артема Сітала та Дмитра Шастала, які ще вчора тренувалися індивідуально – Володимир Шаран не виключає їх появи у зустрічі. Інших проблем у складі "жовто-чорних" немає.

У Маріуполя перебрав жовтих карток Андрій Кулаков, але у Регламенті написано, що за кожні чотири жовті, отримані у матчах чемпіонату, футболіст підлягає відстороненню на один матч – але відсторонення не поширюється на інші змагання, а також на матчі стадії плей-офф. Виходить, що нападник зможе зіграти. В лазареті залишається В'ячеслав Танковський, а участь у зустрічі Ігоря Кирюханцева та Сергія Горбунова поки що під питанням.

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Маріуполь

Олександрія: Паньків – Лучкевич, Бухал, Бабогло, Стецьков – Гречишкін – Задерака, Ковалець, Банада, Третьяков – Безбородько

Маріуполь: Гальчук – Дава, Яворський, Биков – Полегенько, Федорчук, Чех, Корнієнко – Мишньов, Кащук – Топалов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Олександрія – однозначний фаворит зустрічі. Команда з весни грала з найсильнішими колективами й виглядала непогано, а в останніх чотирьох матчах відібрала очки у всіх. Підопічні Володимира Шарана діють стабільно, збито й швидко – і хоча з позиційними атаками не все добре, на стандартах і контратаках вони забивали не менше двох голів навіть грандам, причому у важливих для них поєдинках. Так, оборона пропускала не менше, однак "жовто-чорні" грали не з резервом Олімпіка, щоб це якось дивувало.

Олександрія – Маріуполь: Шаран задоволений поверненням вболівальників на трибуни перед плей-офф за Лігу Європи

Маріуполь на тлі Олександрії виглядає не тільки нестабільно, а і слабко. Якоїсь "родзинки" у футболі немає, під пресингом колектив сиплеться, з фізичними кондиціями також не все супер – в тому ж півфіналі Кубка з Ворсклою азовці просіли ще в останній третині другого тайму, а в екстра-таймах вже грали тупо на відбій. Навіть у матчі проти молодіжного складу полтавців підопічні Олександра Бабича програвали до 55-ї хвилини, ще й маючи червону картку. Словом, до Маріуполя виникає занадто багато запитань, тож сьогодні можна прогнозувати перемогу Олександрії.

"Тато сильно переживав через збірну України": син Заварова – про особливий зв'язок із Лобановським і кінець кар’єри у 26