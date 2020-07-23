Александрия – Мариуполь: Шаран доволен возвращением болельщиков на трибуны перед плей-офф за Лигу Европы

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями перед матчем против Мариуполя в рамках 1/2 плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы.

"Очень доволен возвращением фанатов на трибуны, ведь мы играем дома. Это очень важный матч.

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Мы очень рады, ребята также довольны, что позволили 25% болельщиков. Для каждой команды, которая играет в домашних условиях, это дополнительная сила. Тем более, мы знаем, как болеют в Александрии", – заявил Шаран в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, матч Александрия – Маруполь состоится 25 июля, начало в 19:30. Победитель выйдет в финал, где сможет побороться за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

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