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Плей-офф УПЛ за Лигу Европы – УАФ назначила арбитров на матчи 1/2 финала

17:20 - Читати українською
Плей-офф УПЛ за Лигу Европы – УАФ назначила арбитров на матчи 1/2 финала
Колос – СК Днепр-1

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи плей-офф за путевку в Лигу Европы среди команд УПЛ сезона 2019/2020.

Напомним, плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы состоит из двух полуфинальных матчей, которые пройдут 25 июля, и финала. Решающая встреча состоится 29 июля на поле команды, которая заняла более высокое место по итогам второго этапа. Победитель плей-офф получит пропуск во второй квалификационный раунд Лиги Европы, жеребьевка которого состоится 31 августа, а матчи – 17 сентября.

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Колос – СК Днепр-1: арбитр – Монзуль К.В. (Харьков), ассистенты арбитра – Ардашева А.Е. (Киев), Стрелецкая М.С. (Сумы), четвертый арбитр – Романюк А.М. (Ивано-Франковск), наблюдатель арбитража – Ярменчук И.А. (Киев). Арбитр VAR – Арановский Е.А. (Киев), ассистент VAR – Скрипка А.М. (Кропивницкий), наблюдатель VAR – Швецов В.Б. (Одесса).

Александрия – Мариуполь: арбитр – Абдула А.Б. (Харьков), ассистенты арбитра – Войтюк О.М. (Запорожье), Корнийко А.С. (Миргород), четвертый арбитр – Панчишин Д.И. (Харьков), наблюдатель арбитража – Покидько И.Р. (Полтава).

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