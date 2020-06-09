Капитан Александрии передумал завершать карьеру – ранее Шаран отправил игрока на пенсию

Полузащитник Александрии Андрей Запорожан изменил решение о завершении профессиональной карьеры.

"Заканчивать с футболом не собираюсь, как и не намерен завершать активные выступления. Не о таком конец карьеры я мечтал, поэтому планирую еще поиграть. Вот только восстановлюсь после травмы.

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Что называется на ровном месте (травмировался – прим. Футбол 24). На тренировке. Бег, упал. Диагноз – разрыв ахиллова сухожилия на левой ноге. Операцию сделали в Киеве. Две недели как в гипсе. Скоро швы снимать. Ну а дальше посмотрим. Загадывать не хочу.

Контракт с "горожанами" у меня закончился, и на эту тему пока пока не было разговора. Опять же, не хочу загадывать, сначала нужно восстановиться. Но если мой опыт будет полезен Александрии, с удовольствием продолжу играть в этой команде, которая стала для меня по-настоящему своей", – приводит слова Запорожана Footboom.

Напомним, что ранее о завершении карьеры Запорожана заявил наставник Александрии Владимир Шаран.

К слову, Запорожан – воспитанник одесского футбола. Первой его взрослой командой стал киевский Борисфен. Успел поиграть также в Овидиопольском Днестре и Бурштынском Энергетике. В составе Александрии выступал с 2008 года.

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