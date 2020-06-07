Динамо сокрушило Александрию в сверхрезультативном матче УПЛ с тремя пенальти и удалением

Динамо побило Александрию (5:1) на НСК Олимпийский в 25 туре УПЛ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Александрия на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Киевляне опережали команду Шарана только на 3 балла и не имели права даже на ничью после победы Зари над Колосом (луганчане оторвались на 3-очковое расстояние). Динамовцы выиграли все матчи сезона у Александрии, правда в четвертьфинале Кубка Украины пришлось доводить дело до овертайма. В последние годы команды проводили равные поединки в столице, а их судьбу преимущественно решал один забитый мяч.

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ

Первый удар состоялся на 6-й минуте. Сидорчук вывел из-под прессинга переводом на фланг. Андриевский подал слева, а Цитаишвили эффектно боковыми ножницами пробил над воротами. Гио едва не привез момент на свои ворота, когда выбивал снаряд перед своей штрафной. Повезло киевлянам, что Банада ударил в ногу Сидорчука вместо удара по воротам. Цитаишвили заработал пенальти на 13-й. Георгий легко обыграл соперника, а Кирилл Ковалец врезался в спину вингера киевлян. Романов не сомневался. Буяльский не смог переиграть Панькива с пенальти, но Кендзера был первым на подборе и тонко откатил Виталию на метр от ворот – здесь уже 29-й номер хозяев не сплоховал.

Цитаишвили в который раз легко обыграл защитника, сместился под удар с левой, но перекрутил. Классный прессинг Динамо на старте, Александрию душат еще на ее половине. Кендзера отлично забросил на Русина. Дубре пришлось фолить. Второй пенальти за 20 минут. Назарий сам спокойно пробил 11-метровый – 2:0. Это уже очень похоже на победу. И кто делает результат, молодые воспитанники Динамо плюс один из всего двух легионеров Михайличенко, вышедших в старте! Александрия проснулась только на 27-й, зато как красиво. Комбинация в одно касание с решающим пасом пяточкой. Вот только Банада все испортил, запустив мяч в молоко.

Кендзера запустил диагональ на Русина в штрафную. Панькив нокаутировал Назария, но Романов не решился назначить третий пенальти. Буяльский неуклюже сыграл на добивании в пустые ворота – попал в защитника. Кадири придержал Ситало приемом с какой-то борьбы. Гречишкин реализовал 11-метровый очень уверенно. Ковалец по-детски легко обыграл Кадири в штрафной. Было бы уже 2:2, если бы не сорвался мяч с ноги. Панькив неудачно отпасовал, Цитаишвили перехватил, Сидорчука заблокировали. После подачи Андриевского с угла поля Кадири неплохо пробил головой, но не смог реабилитироваться за провалы в обороне.

Опять Кадири теряет Ковальца на 10 метрах от ворот, но у Кирилла не проходит пас. Цитаишвили выбрал не лучший вариант для атаки с численным преимуществом. Удар принял на себя Гречишкин, ему очень больно. Дубра одним пасом отрезал Сидорчука и Буяльского. Ковалец заработал перспективный штрафной уже в компенсированное время. Сам Кирилл и пробил, однако запустил круглого в небеса. Шепелев стал 5-м игроком, который заработал желтую за первую половину – Романов сегодня в ударе. Динамо перестреляло Александрию в первые 45 минут. По ударами 8:5, по попаданиями в створ 3:1. Даже в карточках (3:2) и фолах (8:6) преимущество за киевлянами. Впрочем последние 15 с лишним минут тайма, как и в матче с Шахтером, стали тяжелым испытанием для динамовцев, которые отлично начали игру.

Андриевский опасно пошел прямой ногой, 4-й динамовец с желтой. Кадири потерял своего игрока, Шепелев отработал за центрбеков, не позволив попасть в цель с нескольких метров. Опять ганский защитник не лучшим образом сыграл. Бойко едва спас от углового после очень неудачного паса назад. А это уже Александрия прекрасно прессингует на чужой половине. Шепелев разочарованно разводит руками, потому что в центре поля не получил передачу от Буяльского. Пытается Владимир быть заводилой в начальной фазе атак. Шепелев блестяще забросил вперед на Русина, Дубра снова работал руками. Это вторая желтая и удаление уже на 55-й.

Миколенко нашел Буяльского совсем свободного на 11 метрах. Панькив бы уже не спас, но Виталий чудом промазал. Сидорчук не смог передать на одинокого Миколенко с первой попытки, сделал это только после подбора. Виталий пробил в штангу, однако перед тем Русин забрался в офсайд. Де Пена заменил Андриевского, Караваев вместо Цитаишвили на 63-й. Довольно быстрые замены как для Михайличенко. Сидорчук запустил мотор атаки, Буяльский прострелил на дальнюю после проникающей передачи капитана. Миколенко очень уверенно расстрелял ворота с нескольких метров.

Безбородько, который вышел на замену провалил перспективу выхода один на один с Бойко. Банально подарил мяч Кадири. Соль вышел на 74-й вместо Русина. Первые минуты в УПЛ испанца после длительной паузы. Третьяков протянул круглого по левому флангу и отдал на Задераку. Мощный удар приняла на себя перекладина. Многовато сумбура после перерыва. Панькив неуверенно действует на выходе, однако Шабанов прощает очень неудачным ударом. Отличная атака правым флангом. Шепелев на Караваева, тот в касание Кендзере. Соль промахнулся по мячу из пределов вратарской, а Де Пена замкнул.

А это уже Карлос отблагодарил партнера. Быстрая контра, пас в центр, Буяльский, который и начал атаку, качнул соперника и пробил мимо вратаря. Дуэлунд заменил героя матча на 84-й. Бенито также вышел вместо Кендзеры. Именно и легионеры и организовали комбинацию через короткий пас. Датчанин пробил из-за пределов штрафной, и это лишь второй сейв Панькива за матч. Шабанов сбросил на Соля, Фран наконец-то сделал все, как надо. Однако гол отменили из-за толчка Артема в спину соперника. Динамо сравнялось по очкам с Зарей за неделю до очной ставки против команды Скрипника, но пока проигрывает из-за худшего результата в личных встречах.