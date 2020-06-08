"Печально, что середняк претендует в УПЛ на призовые места": Буряк раскритиковал уровень игры Десны

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Леонид Буряк признался, что ожидал большего от подопечных Александра Рябоконя в поединке против Шахтера.

"Если кто-то не видел матч Шахтер – Десна, запросто может подумать, что в этой игре была нешуточная борьба. Но в действительности все развивалось достаточно прогнозируемо.

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Горняки были намного сильнее. Шахтер вообще сейчас выглядит очень сбалансировано во всех линиях. Если игрок сборной Украины Коноплянка сидит в запасе, то что говорить.

Черниговская команда вроде неплохо баллы по ходу чемпионата набирает, но дать бой Динамо и Шахтеру не может. Печально, что середняк, я имею в виду Десну, претендует в УПЛ на призовые места и выход в еврокубки. Лет 7-8 назад такое сложно было бы представить", – сказал Буряк в комментарии изданию Footboom.

Напомним, в матче 25-го тура "горняки" на НСК Олимпийский одолели черниговскую команду со счетом 3:2 и, набрав 65 очков, продолжают возглавлять турнирную таблицу. Подопечные Александра Рябоконя с 46-ю баллами идут третьими.

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