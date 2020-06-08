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"Печально, что середняк претендует в УПЛ на призовые места": Буряк раскритиковал уровень игры Десны

06:00 42 Читати українською
"Печально, что середняк претендует в УПЛ на призовые места": Буряк раскритиковал уровень игры Десны
Шахтер – Десна – 3:2 / Фото из открытых источников

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Леонид Буряк признался, что ожидал большего от подопечных Александра Рябоконя в поединке против Шахтера.

4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
51’ Марлос
 
Денис Фаворов 32’
Филипп Будковский 88’
4’ Педро Фернандо
26’ Марлос
32’ Денис Фаворов
51’ Марлос
88’ Филипп Будковский

"Если кто-то не видел матч Шахтер – Десна, запросто может подумать, что в этой игре была нешуточная борьба. Но в действительности все развивалось достаточно прогнозируемо.

Шахтер – Десна – 3:2 – видео голов и обзор матча

Горняки были намного сильнее. Шахтер вообще сейчас выглядит очень сбалансировано во всех линиях. Если игрок сборной Украины Коноплянка сидит в запасе, то что говорить.

Черниговская команда вроде неплохо баллы по ходу чемпионата набирает, но дать бой Динамо и Шахтеру не может. Печально, что середняк, я имею в виду Десну, претендует в УПЛ на призовые места и выход в еврокубки. Лет 7-8 назад такое сложно было бы представить", – сказал Буряк в комментарии изданию Footboom.

Напомним, в матче 25-го тура "горняки" на НСК Олимпийский одолели черниговскую команду со счетом 3:2 и, набрав 65 очков, продолжают возглавлять турнирную таблицу. Подопечные Александра Рябоконя с 46-ю баллами идут третьими.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Шахтер - Десна Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер Десна Десна Леонид Буряк
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