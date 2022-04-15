Барселона – Айнтрахт – 2:3 – видео голов и обзор матча
Барселона неожиданно уступила Айнтрахту в ответном матче 1/4 финала ЛЕ. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Накануне игры Хави Эрнандес в очередной раз заявил о желании выиграть Лигу Европы, ведь это единственный турнир, который Барселона никогда не выигрывала. Первый матч завершился вничью, поэтому все должно было решиться на Камп Ноу.
Айнтрахт победил Барселону в драматичном сражении с пятью голами, прорвавшись в полуфинал Лиги Европы
В Испанию прибыла огромная группа болельщиков "орлов", всячески старавшаяся мотивировать своих любимцев. И работало же. В течение игры Айнтрахт вел в счете 3:0, только в конце Барса сумела отквитать два мяча, но это не спасло от вылета. Особо отметим два шедевра – в исполнении Сантоса Борре и Бускетса.