Накануне игры Хави Эрнандес в очередной раз заявил о желании выиграть Лигу Европы, ведь это единственный турнир, который Барселона никогда не выигрывала. Первый матч завершился вничью, поэтому все должно было решиться на Камп Ноу.

Айнтрахт победил Барселону в драматичном сражении с пятью голами, прорвавшись в полуфинал Лиги Европы

В Испанию прибыла огромная группа болельщиков "орлов", всячески старавшаяся мотивировать своих любимцев. И работало же. В течение игры Айнтрахт вел в счете 3:0, только в конце Барса сумела отквитать два мяча, но это не спасло от вылета. Особо отметим два шедевра – в исполнении Сантоса Борре и Бускетса.