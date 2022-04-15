Барселона в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи була близькою до овертаймів, але врятуватись від поразки Айнтрахту не змогла. Звіт читайте на "Футбол 24".

Після жеребкування чвертьфіналів ЛЄ фанати Барселони зітхнули з полегшенням, адже їхній команді не дістались Аталанта, РБ Лейпциг чи Ліон – каталонці отримали в пару Айнтрахт. Щоправда, "блаугранас" у попередніх раундах турніру продемонстрували досить неоднозначний футбол, але після Ель Класіко ніхто не сумнівався у звитязі підопічних Хаві Ернандеса. Тим більше неочікуваною стала заслужена нічия у Франкфурті – 1:1.

На Камп Ноу "орли" приїхали з потужною армією власних фанатів. Вони заповнили вулиці Барселони й створювали атмосферу на Камп Ноу. Очікувалось, що ця перевага у матчі-відповіді стане єдиною для Айнтрахта, а Барселона одразу зі стартовим свистком закриє німців на їхній третині поля – втім, у гостей були свої плани.

Вже на 1-й хвилині Борре наважився на удар метрів з 45-ти (вийшло неточно), а на 2-й підопічні Олівера Гласнера заробили штрафний. При боротьбі за подачу з нього Гарсія звалив Ліндстрьома у власному карному майданчику – це був пенальті! Костіч впевнено його реалізував. 0:1.

Барселона спробувала швидко відновити інтригу й навіть створила два моменти. Так, на 9-й хвилині Дембеле накрутив Н'Діка на краю штрафного й виконав навіс вздовж лінії воротарського під замикання Обамеянгу. П'єр-Емерік пробив головою над воротами. На 18-й же хвилині Араухо прийняв відскок після подачі Альби й бахнув метрів з 11-ти під поперечину – втім, потужний постріл з правої парирував Трапп.

Цей момент став останнім для Барселони в першому таймі. Айнтрахт і до нього тримався на рівних, тримаючи компактність при обороні й звужуючи простір між лініями. Господарі, не маючи простору, банально катали м'яч з флангу на фланг, а будь-яка спроба просування наражалась на агресивний пресинг "орлів". При цьому франкфуртці використовували будь-яку можливість, аби вискочити в контратаку.

Як наслідок, Айнтрахт в другій половині першого тайму почав серйозно переважати каталонців у гостроті. Так, на 26-й хвилині Костіч відкрився під передачу Камади й стріляв з лівого кута штрафного (точно в руки тер Штегену), на 29-й Туре п'яткою замкнув крос Костіча зі стандарту (неточно), а на 35-й Кнауфф змістився з правого флангу на лінію карного майданчика й пробив під ближню стійку – тер Штеген спіймав м'яч.

На 36-й же Марк-Андре не виручив свою команду, та і шансів у нього практично не було. "Орли" завдяки пресингу в центрі відібрали м'яч і розігнали швидку контратаку, в завершенні якої Борре несподівано бахнув метрів з 30-ти – вийшло точно в ліву дев'ятку! 0:2. Це вже була вагома заявка на перемогу.

До перерви Айнтрахт міг ще й розгром влаштувати, однак постріл Якіча метрів з 15-ти після передачі від Костіча припав у руки тер Штегену, а удар Кнауффа з правого краю штрафного пролетів над поперечкою. Барселона ж так нічим і не відповіла. Відпочивати команди відправились за явної переваги німців.

У роздягальні Хаві замінив Педрі на Френкі де Йонга. Його поява допомогла "блаугранас" в першій третині другого тайму – господарі захопили ініціативу й були дуже близькими до гола у відповідь. Вже за хвилину після відновлення гри його міг забити Обамеянг, який летів на замикання прострілу Дембеле – втім, габонець не встиг підставити ногу. На 55-й хвилині Дембеле знову опинився в центрі уваги, накрутивши Хінтереггера й виконавши неприємну подачу. Вона впала на сітку воріт із зовнішнього боку. Ще за хвилину біля воріт Траппа почалася метушня, однак ні Альба, ні Обамеянг, ні Педрі не змогли вистрілити з близької дистанції.

При всій активності "блаугранас", матч не став одностороннім. Айнтрахт відповідав на кожну атаку своєю контратакою, що ледь не вилилось у гол на 58-й хвилині. Його мав забивати Ліндстрьом, який вийшов віч-на-віч з тер Штегеном і пробив у дальній кут, однак Марк-Андре парирував ногою. Хаві відреагував замінами Обамеянга й Мінгеси на Траоре та Деста.

На жаль для господарів, цей хід аж ніяк не допоміг вирішити проблему контрвипадів "орлів". Покарання прилетіло на 67-й хвилині: Камада із зони перед штрафним викотив передачу на лівий край за спину Десту, а Костіч звідти вистрілив під дальню стійку – 0:3!

На 70-х же хвилинах справа могла дійти і до четвертого гола, але Ліндстрем при замиканні подачі на кут воротарського не зміг влучити у площину воріт, а пізніше не зміг нормально замкнути небезпечний простріл. На 78-й же шикарний лонгшот міг залетіти у Камади – втім, м'яч пройшов у сантиметрах від каркасу.

Здавалося, що це кінець, але Барселона не здалась. Хаві випустив Люка й Депая, а каталонці, навалившись, забилои на 83-й хвилині внаслідок метушні в карному майданчику. Френкі Де Йонгу вдалося пробити метрів з 11-ти, а Бускетс підправив сферу у сітку. Айнтрахту пощастило, адже Серхіо опинився у офсайді. Гол скасували. Ще за шість хвилин гостей врятував Хінтереггер, який після подачі з кутового виніс м'яч із лінії воріт.

На 1-й компенсованій хвилині Барса таки розмочила рахунок завдяки фантастичному дальньому удару від Бускетса. 1:3! Після цього господарі змарнували ще одну хорошу атаку, в якій Н'Діка заблокував постріл Араухо з центру штрафного, а Люк Де Йонг пробив з відскоку у зовнішній бік сітки. Зрештою, на 9-й компенсованій хвилині Барса заробила пенальті, який реалізував Депай. 2:3!

Тим не менш, часу на камбек вже не було. Фінальний свисток зафіксував важку перемогу Айнтрахта. Франкфурт виходить у півфінал Ліги Європи!