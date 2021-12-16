Аргентинец 15 декабря объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Агуэро уже расторг контракт с Барселоной, который был рассчитан еще на один сезон, сообщает Diario Sport со ссылкой на газету Ara.

Агуэро со слезами на глазах объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

По информации источника, Аргентинец также отказался от части заработной платы за уже проведенное время в Барселоне. Следовательно, это положительно отразится на бюджете каталонцев. В частности, можно будет заявить Дани Алвеса, не прописывая в контракте бразильца минимально допустимую зарплату.

Напомним, Агуэро стало плохо 30 октября во время матча 12-го тура Ла Лиги против Алавеса. Серхио был заменен и с тех пор не выходил на поле. В течение карьеры Агуэро выступал за Индепендьенте, Атлетико Мадрид и Манчестер Сити. За Барселону провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

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