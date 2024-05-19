Это был не просто центральный матч тура, а встреча сильнейших команд Серии А на данный момент. Дело в том, что после назначения Игоря Тудора Лацио набрал 16 очков, ровно столько же за аналогичный период только у чемпионов. Кстати, после игры у Интера запланирована церемония награждения трофеем победителя Серии А.

Начали без разведки. На третьей минуте Тюрам должен был забивать, но спас Проведель, который играл впервые после травмы. Через минуту на противоположном конце поля Кастельянос, расшатав Ачерби, отправил мяч в сетку красивым обводящим ударом. Впрочем, оказалось, что у форварда был офсайд. Вскоре Франческо снова подарил момент Тати, но на этот раз подстраховал Зоммер.

В середине первого тайма парочку шансов имел Димарко, очень остро было. Интересно, что сразу после этого Лацио забил. Ровелла и Камада создали хаос перед штрафной площадкой, и японец мощным ударом открыл счет. Следом мог добавлять еще и Дзакканьи, но попал в сетку с внешней стороны.

Вторая половина матча ожидаемо была не такой веселой. Лацио играл осторожнее, стараясь больше препятствовать Интеру, чем создавать самому. Однако при таком шатком преимуществе нельзя ошибаться в простых ситуациях. После навеса со штрафного Марушич не уследил за Дюмфрисом, который головой замкнул подачу. Ничья, которая не имела особого значения для Интера, а вот римлянам лучше было бы победить.