Сантьяго Бернабеу в эту субботу снова стал местом проведения массового мероприятия, однако не футбольного поединка, как обычно. На стадионе Реала проходил концерт “Telefónica 100 Live”, на котором выступали Алехандро Санс, Hombre G, Ана Мена и другие музыкальные звезды, сообщает Relevo.

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Жители Мадрида, чьи дома расположены неподалеку от Сантьяго Бернабеу, массово жаловались на шум со стадиона. На видео за пределами стадиона слышно, насколько громко играет музыка уже в ночное время. С мая по июнь на арене запланировано 15 концертов, в частности, мировой звезды Тейлор Свифт.

Из-за этого уже появились протесты в окрестностях Мадрида. "Если это будет проводиться неоднократно, как и ожидается, и с таким уровнем звука, который переходит любую разумную границу, кажется очевидным, что мы столкнулись с нарушением прав соседей со стороны администрации крупнейшего городского совета в Испании", – говорится в сообщении.

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