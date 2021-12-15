Нападающий Барселоны таки не сможет продолжать играть в футбол из-за выявленных проблем со здоровьем. Сегодня, 15 декабря, аргентинец официально подтвердил, что его карьера подошла к концу.

На специальной пресс-конференции 33-летний Серхио Агуэро обьявил об уходе из футбола. Аргентинец, присоединившийся к Барселоне только летом, не сдержал слез.

"Эта пресс-конференция посвящена моему решению завершить карьеру. Это очень тяжелое время для меня. Я вынужден принять это сложное решение из-за возникших месяц назад проблем со здоровьем. Врачи сказали мне, что это будет лучшим вариантом. Я принял это решение 10 дней назад, сделал все возможное, чтобы увидеть, есть ли какая-то надежда, но шансов было мало.

Моей мечтой было играть в Первом дивизионе, и я никогда не думал, что попаду в Европу. Я хочу поблагодарить Индепендьенте, Атлетико Мадрид, Манчестер Сити, Барселону и, конечно, сборную Аргентины, которую я люблю. Ко мне все очень хорошо относились.

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Я сделал все, чтобы одержать победу. Спасибо своим коллегам за помощь. Я не знаю, что меня ждет в следующей жизни, но знаю, что есть много людей, которые любят меня и желают мне наилучшего. Также хочу поблагодарить журналистов, тех, кто хорошо относился ко мне, и тех, кто меня критиковал. Спасибо всем", – цитирует Агуэро AS.

Напомним, форварду стало плохо во время матча 12 тура Ла Лиги против Алавеса. Серхио был заменен и с тех пор не выходил на поле. На протяжении карьеры Агуэро выступал за Индепендьенте, Атлетико Мадрид и Манчестер Сити. За Барселону провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.