Аргентинець 15 грудня оголосив про завершення кар'єри через проблеми із серцем. Агуеро вже розірвав контракт з Барселоною, який був розрахований іще на один сезон, повідомляє Diario Sport з посиланням на газету Ara.

Агуеро зі сльозами на очах оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем

За інформацією джерела, Аргентинець також відмовився від частини зарплати за вже проведений час у Барселоні. Відтак, це позитивно позначиться на бюджеті каталонців. Зокрема, можна буде заявити Дані Алвеса, не прописуючи у контракті бразильця мінімально допустиму зарплату.

Нагадаємо, Агуеро стало погано 30 жовтня, під час матчу 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса. Серхіо був замінений і відтоді не виходив на поле. Впродовж кар'єри Агуеро виступав за Індепендьєнте, Атлетіко Мадрид і Манчестер Сіті. За Барселону провів 5 матчів, у яких забив 1 гол.

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