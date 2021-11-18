Новобранец Барселоны Дани Алвес согласился на невероятные уступки ради того, чтобы снова надеть сине-гранатовую футболку.

"Блаугранас" переживают не лучшие времена в плане финансового могущества. Самый титулованный футболист мира, похоже, это понимал, а потому согласился получать минимум.

Барселона оценила 38-летнего Алвеса в 100 миллионов евро

Как сообщает Marca , зарплата Алвеса в Барселоне составляет 155 тысяч евро в год. Такие цифры ожидаемо являются наименьшими в команде. Более того, это еще и наименьшая допустимая Примерой заработная плата, которая может быть у игрока испанской элиты.

К слову, "блаугранас" объявили о возвращении Дани Алвеса неделю назад. 38-летний бразилец уже активно тренируется под руководством Хави, но не сможет сыграть за каталонцев до открытия зимнего трансферного окна.