Напередодні жовтневої міжнародної паузи бразилець зробив настільки резонансну заяву, що лише скандальний гол Кіліана Мбаппе у фіналі Ліги націй не дозволив Неймару окупувати перші шпальти спортивних газет. В інтерв'ю DAZN форвард ПСЖ розповів про намір припинити виступити за збірну Бразилії після катарського Мундіалю. Сама фраза виявилася дуже неоднозначною. Може здатися, що Ней роздумує попрощатися з футболом узагалі: "Думаю, це мій останній чемпіонат світ. Я розглядаю його таким чином тому, що не знаю, чи вистачить мені сили духу, щоб продовжувати і далі грати у футбол".

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Під час турніру в Катарі Неймару буде лише 30 років. Завершення кар'єри у такому віці одного з найкращих футболістів сучасності – шок. Навіть якщо йдеться лише про збірну. Особливо на фоні 36-річного Кріштіану Роналду. Зрештою, проводжати бразильця на пенсію поки зарано. Той же Ліонель Мессі також покидав Аргентину. Навіть у 29! Можливо, Неймар виявиться послідовнішим за свого друга, але це не зробить його історію унікальною. Чимало зірок прощалися з футболом у 30 і навіть раніше. Так, хтось продовжував грати за клуб, хтось витримував паузу і потім повертався. Але однаково їх усіх на межі третього десятка футбол втомив настільки, що вони вирішили з ним покінчити. Принаймні на професіональному рівні.

Брати Бендери (32 роки)

Найменш титуловані футболісти у нашому списку, але водночас абсолютно унікальні. Брати-близнюки Ларс та Свен Бендери упродовж кар'єри вдосталь пограли у одній команді й про завершення кар'єри оголосили в один день у статусі одноклубників. Мотивом стало бажання попіклуватися про своє здоров'я. За словами самих Бендерів, все частіші ушкодження не вже дозволяли їм демонструвати увесь свій потенціал.

Даніель Освальдо (30 років)

Аргентинець, який грав за Італію, упродовж своєї нетривалої кар'єри заслужено вважався скандалістом. Нехай навіть з великим потенціалом. Його Пабло так і не реалізував. Весною 2015-го Освальдо вигнали із Бока Хуніорс. Форвард нібито вирішив покурити у роздягальні після одного з матчів. Рік він просидів без роботи, відхиливши кілька непоганих пропозицій. 1 вересня 2016 Пабло Освальдо оголосив, що йде з футболу, щоб зосередитися на кар'єрі музиканта. Через чотири роки спробував повернутися у футбол. Шанс отримав у Банфілді, але за два матчі зіграв лише 60 хвилин. Тепер знову без клубу.

Андре Шюррле (29 років)

Одна із зірок чемпіонату світу в ПАР. Там Шюррлє забивав Бразилії у півфіналі, а згодом асистував Маріо Гьотце у вирішальному матчі. Чемпіон світу у 23. Потенційна зірка Челсі, з яким німець виграв АПЛ. Однак згодом кар'єра Андре почала рухатися не в тому напрямку. Насторожив уже перехід у Спартак. Низка травм увігнала футболіста в депресію, що фактично і стало причиною завершення кар'єри. Шюррле заявив, що просто втомився.

Хідетосі Наката (29 років)

Учасник трьох чемпіонатів світу та двох Олімпіад. Переможець чемпіонату та володар Кубка Італії. Все це робить Хідетосі Накату одним із найвеличнішим гравцем Азії усіх часів. Після ЧС-2006 японець вирішив, що з нього досить. За його словами, футболісти почали більше думати про гроші, а не грали передусім для задоволення. Іронічно, але подався Наката саме туди, де гроші. Зараз він успішний бізнесмен та регулярно працює фотомоделлю.

Браян Лаудруп (31 рік)

Можливо, саме раннє завершення кар'єри призвело до того, що його вважають менш талановитим, ніж його старшого брата. Проте Браян встиг зібрати приголомшливу колекцію трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів, Євро-92 та безліч інших. До речі, після тріумфу на чемпіонаті Європи саме Лаудрупа-молодшого визнали найкращим гравцем року в Данії. Браян хотів грати завжди і прагнув демонструвати максимум. Він навіть скаржився на Челсі у ФІФА, бо в Лондоні приділяли багато уваги ротації складу. А от на травми скаргу не подаси. Лаудруп виявився безсилим у боротьбі з ними, тому вирішив взагалі покінчити з великою грою після індивідуально сильного сезону 1999/00.

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Джордж Бест (26 років)

Так, це не помилка. Найодіозніший, найскандальніший та найпопулярніший футболіст свого покоління вперше вирішив піти із футболу, коли йому було лише 26. Чемпіонські титули, тріумф у Кубку чемпіонів та навіть "Золотий м'яч". Все це у ірландця вже було. Не дивно, що йому стало важко знаходити мотивацію й надалі виходити на поле. Менеджер Ман Юнайтед Том Догерті переконав Беста повернутися. Але це вже був не той суперфорвард. Остаточно покинувши Манчестер у 1974-му, Бест щороку змінював клуби і таким чином дограв аж до 37-ми. Щоправда, футбол перестав бути для нього цікавим значно раніше. Результати це лише підтверджують.

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Патрік Клюйверт (31 рік)

Вже у 18 він забив переможний гол у фіналі Ліги чемпіонів, принісши титул неймовірно юному та нестримному Аяксу Луї ван Гала. Через кілька сезонів опинився у Барселоні, де провів чи не найкращий період своєї кар'єри. Останні роки в Каталонії вийшли суперечливим. Клюйверту все частіше дошкуляли травми. Також нідерландець безвідповідально ставився до тренувань та любив погуляти. Подібне повторювалося у всіх командах, де він намагався реанімувати кар'єру. Валенсія навіть включала у контракт пункт про розірвання угоди за неспортивну поведінку поза полем. У такому режимі Клюйверт дотягнув до 31 року й остаточно повісив бутси на цвях.

Ерік Кантона (30 років)

Що взагалі потрібно говорити про футболіста, якого уболівальники й досі називають не інакше як король Ерік? Пішов він справді по-королівськи. На піку кар'єри, будучи безсумнівно найкращим гравцем чемпіонату Англії. Не просто один із символів перемог Манчестер Юнайтед у 90-х, а гравець, який повернув "Червоним дияволам" чемпіонство після 26 років очікувань. Після прощання з футболом зумів повністю присвятити себе мистецтву, яке завжди його цікавило. Зокрема, Кантона серйозно зайнявся живописом та зйомками у кіно.

Марко ван Бастен (28 років)

Ще один феноменальний форвард, кар'єру якого зіпсували травми. Ван Бастен володів унікальною технікою та приголомшливим бомбардирським інстинктом. Три "Золотих м'ячі" просто так не виграють. Насправді свою останню гру нідерландець провів у віці 28-ми років, хоча про завершення кар'єри офіційно оголосив у 30. Потім були два сезони боротьби з хронічною травмою щиколотки, яку Марко виграти не зумів. Його прощання на міланському Сан-Сіро було настільки зворушливим, що не стримав сліз навіть великий і жахливий Фабіо Капелло.

Жюст Фонтен (28 років)

Це не той випадок, коли ми просто романтизуємо героїв далекого минулого. Француз справді демонстрував дива результативності, в середньому забиваючи майже гол за матч. У національній збірній у нього 30 м'ячів у 21 поєдинку. Окрім того, Фонтен досі утримує "вічний" рекорд чемпіонатів світу як найкращий бомбардир протягом одного Мундіалю. На ЧС-1958 у Швеції форвард відзначився аж 13 разів. Жюст також пішов із футболу через травму. Цікаво, що це водночас поклало край гегемонії Реймса. Фонтен чотири рази вигравав чемпіонство з цим клубом. Більше "червоно-білі" золотих медалей не бачили.

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