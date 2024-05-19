Камбэк с дублем на 90+3 в видеообзоре матча Металлист 1925 – Полесье – 3:3
20:38 - Читати українською
Металлист 1925 расписал ничью с Полесьем (3:3) в рамках 29-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
3’ Денис Гармаш
90’ Ари Моура
90+2’ Ари Моура
Эмиль Мустафаев 10’
Денис Ндукве 21’
Луифер Эрнандес 30’
3’ Денис Гармаш
10’ Эмиль Мустафаев
21’ Денис Ндукве
30’ Луифер Эрнандес
90’ Ари Моура
90+2’ Ари Моура
Полесье должно было побеждать, чтобы бороться за еврокубки, а Металлист 1925 – чтобы не вылететь досрочно. Гармаш открыл счет уже на 2-й минуте, но житомиряне забили трижды еще до перерыва.
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Казалось, все идет к победе Полесья. Однако Ари Моура был другого мнения. Он забил на 90 и 90+3. Очень неожиданная ничья, из-за которой житомирцы выпали из зоны еврокубков, Металлист 1925 пока остается на последнем месте.
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