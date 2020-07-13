toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН

Агробизнес не получал деньги от Смалийчука, – Цыганык

13 июля 23:56 - Читати українською
Агробизнес не получал деньги от Смалийчука, – Цыганык
Александр Чижевский / ФК Рух

Журналист Игорь Цыганык опроверг предварительную информацию о финансовой мотивации Агробизнеса в поединке против Руха.

"Насколько мне известно, никаких денег Агробизнес не получал. И не собирается получать. И даже если они будут предложены, я так понимаю, команда, где президент Олег Собуцкий, просто откажется от этого.

Агробизнес презентовал новую клубную эмблему

Во-первых, у них довольно теплые отношения с президентом Руха Григорием Козловским. Во-вторых, история со стимулированием будет серьезное продолжение. Комитет по этике рассматривает этот момент", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live. Отметим, что ранее Сергей Болотников озвучил информацию, что Агробизнес получил 600 тысяч гривен за победу над Рухом.

Напомним, наставник Агробизнеса Александр Чижевский отрицал факт получения денег за победу над Рухом. А Олег Смалийчук отказался комментировать эту информацию.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох

blog_ava
Чудо-эффект Лунина – лидерство, заявление Реалу, первый выход в Примеру 2020/21 и ярость украинца из-за экс-звезды МЮ
13 июля
22837
Теги
Игорь Цыганык Агробизнес Агробизнес Первая лига Олег Смалийчук Рух Рух
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
18
мин
Челси
22:15
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук