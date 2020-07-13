Агробизнес не получал деньги от Смалийчука, – Цыганык

Журналист Игорь Цыганык опроверг предварительную информацию о финансовой мотивации Агробизнеса в поединке против Руха.

"Насколько мне известно, никаких денег Агробизнес не получал. И не собирается получать. И даже если они будут предложены, я так понимаю, команда, где президент Олег Собуцкий, просто откажется от этого.

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Во-первых, у них довольно теплые отношения с президентом Руха Григорием Козловским. Во-вторых, история со стимулированием будет серьезное продолжение. Комитет по этике рассматривает этот момент", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live. Отметим, что ранее Сергей Болотников озвучил информацию, что Агробизнес получил 600 тысяч гривен за победу над Рухом.

Напомним, наставник Агробизнеса Александр Чижевский отрицал факт получения денег за победу над Рухом. А Олег Смалийчук отказался комментировать эту информацию.

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