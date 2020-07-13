toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ШАХТЕР

Агробизнес получил солидную сумму за победу над Рухом от Смалийчук, – СМИ

16:38 - Читати українською
Агробизнес получил солидную сумму за победу над Рухом от Смалийчук, – СМИ
Игроки Агробизнес / фото ФК Агробизнес

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил о факте финансовой награды, которую получил Агробизнес от совладельца Карпат Олега Смалийчука за победу над Рухом.

"По моей информации, Агробизнес получил 600 тысяч гривен от Смалийчука за победу над Рухом. Более того, Смалийчук уже был готов заплатить Черноморцу, причем в два раза больше – 1 млн 200 тысяч.

Агробизнес презентовал новую клубную эмблему

Такая информация была в прессе, могу ее подтвердить. Но прямо перед матчем Смалийчук заявил, что они с Козловским не враги и дальше выплат не будет", – отметил Болотников в программе ТаТоТаке.

Напомним, наставник Агробизнеса Александр Чижевский отрицал факт получения денег за победу над Рухом. А Олег Смалийчук отказался комментировать эту информацию.

"Динамо, Зоря і Десна не готові до ЛЧ": чому Михайличенко – необ’єктивний, або Чи варто повертати Супрягу у Київ

blog_ava
Цыганков имеет сумасшедшую сумму отступных – Суркис может продать главную звезду Динамо значительно дешевеле
12:47
11090
Теги
Агробизнес Агробизнес Первая лига Олег Смалийчук Рух Рух
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
9
мин
Алавес
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук