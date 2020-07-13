Агробизнес получил солидную сумму за победу над Рухом от Смалийчук, – СМИ

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников сообщил о факте финансовой награды, которую получил Агробизнес от совладельца Карпат Олега Смалийчука за победу над Рухом.

"По моей информации, Агробизнес получил 600 тысяч гривен от Смалийчука за победу над Рухом. Более того, Смалийчук уже был готов заплатить Черноморцу, причем в два раза больше – 1 млн 200 тысяч.

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Такая информация была в прессе, могу ее подтвердить. Но прямо перед матчем Смалийчук заявил, что они с Козловским не враги и дальше выплат не будет", – отметил Болотников в программе ТаТоТаке.

Напомним, наставник Агробизнеса Александр Чижевский отрицал факт получения денег за победу над Рухом. А Олег Смалийчук отказался комментировать эту информацию.

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