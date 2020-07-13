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Агробізнес не отримував гроші від Смалійчука, – Циганик

13 липня 23:52 - Читать на русском
Агробізнес не отримував гроші від Смалійчука, – Циганик
Олександр Чижевський / ФК Рух

Журналіст Ігор Циганик спростував попередню інформацію про фінансову мотивацію Агробізнеса в поєдинку проти Руха.

"Наскільки мені відомо, ніяких грошей Агробізнес не отримував. І не збирається отримувати. І навіть якщо вони будуть запропоновані, я так розумію, команда, де президент Олег Собуцький, просто відмовиться від цього.

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По-перше, у них досить теплі відносини з президентом Руху Григорієм Козловським. По-друге, історія зі стимулюванням матиме серйозне продовження. Комітет з етики розглядає цей момент", – зазначив Циганик у програмі Циганик Live. Зазначимо, що раніше Сергій Болотніков озвучив інформацію, що Агробізнес отримав 600 тисяч гривень за перемогу над Рухом.

Нагадаємо, наставник Агробізнеса Олександр Чижевський заперечував факт отримання грошей за перемогу над Рухом. А Олег Смалійчук відмовився коментувати цю інформацію.

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Ігор Циганик Агробізнес Агробізнес Перша ліга Олег Смалійчук Рух Рух
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