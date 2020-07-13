Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох

"Футбол 24" – про сумну ситуацію у трьох професіональних клубах столиці Галичини.

"Карпати у великій біді". Такими словами розпочинається офіційне звернення "зелено-білих", розміщене на клубному сайті, адресоване Kristal Holdings Ltd – власнику половини їхніх акцій. Станом на 12 липня життєво необхідної комунікації між сторонами не відбулося. Це прирікає бронзового призера Вищої ліги-1998 не лише на проліт повз Першу лігу, а й на значно гіршу долю.

Ідеальний шторм, у який потрапив головний клуб і колишня гордість всього західного регіону, – це проблема №1. Але окрім неї є проблема №2 і проблема №3.

Статистики підрахували, що у 2020-му три професіональні львівські клуби – Карпати, Львів та Рух – провели 21 матч, у яких здобули аж одну перемогу. Це трапилося ще у докарантинну епоху: 23 лютого Львів обіграв на виїзді Олімпік (1:0). Шокуючий антирекорд... Майже 5 місяців поспіль львівський уболівальник живе без позитивних емоцій. До того ж, упродовж сезону із цими командами встигли попрацювати 9 головних тренерів – ще одне дуже сумнівне та красномовне досягнення.

Тепер – персонально.

Карпати

2020 рік: +0=4-2, 4:9, 4 очки

Тренери 2019/20: Чижевський, Санжар

Можна багато говорити про систематичні, хронічні прорахунки керівництва клубу у стратегії і кадровій політиці, відсутність стабільності в питанні головного тренера тощо. Зараз це все не має значення, бо йдеться про елементарне виживання Карпат, збереження їхньої присутності на футбольній мапі держави.

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Насправді Анничка пролила олію значно раніше. Коли в структуру клубу проник "вірус Каті Парпі". Тепер, при мовчазній бездіяльності другого співвласника, "леви" ризикують повторити маршрут фіналіста Ліги Європи-2015. "Якщо компанія Kristal Holdings Ltd не хоче брати участь у подальшому функціонуванні ФК Карпати, вона може запропонувати умови передачі або продажу своєї частки", – йдеться у зверненні клубу. У відповідь – мовчанка. Друга сторона не виконує своїх зобов’язань, але й відпускати зі смертельних обіймів не хоче. Десь ми вже це бачили.

Якщо раптом станеться диво, або ж, що ймовірніше, дива не станеться і Карпати розпочнуть свій шлях із самісінького низу, численній армії прихильників "зелено-білих" доведеться запастися терпінням. Це забіг на довгу дистанцію. Кілька наступних років (у кращому випадку) доведеться жити спогадами про Кубок СРСР-69, бронзу-1998 та епічну битву із Галатасараєм.

Львів

2020 рік: +1=6-5, 10:18, 9 очок

Тренери 2019/20: Блавацький, Мазяр, Мелікян, Цецадзе

Скориставшись колапсом у стані Карпат, футбольний клуб Львів приміряв статус провідної команди міста. Та чи надовго? І за грою, і за результатом – це передостанній клуб УПЛ. Слабка втіха.

ФК Львів у теперішньому своєму вигляді виник фактично "нізвідки", тому не може похвалитися фанатською армією. Стратегія, схоже, орієнтована на розкрутку маловідомих бразильців з метою їхнього подальшого продажу. У заявці Львова на сайті УПЛ – 11 легіонерів. Навряд чи пересічний львівський уболівальник без проблем відрізнить умовного Велвеса Сантоса від Альваро Тавареша. Звідси – невисокий інтерес.

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На моїй пам’яті це вже третя версія ФК Львів. Перший виступав упродовж 90-х і на початку 2000-х у Першій лізі. Другий став наслідком переформатування стрийського Газовика-Скали у середині "нульових". ФК Львів №2 навіть пробився у Вищу лігу, обігрував Шахтар, але вилетів за підсумками сезону, проіснувавши до 2012 року. Ніхто не має певності і в тривалому безтурботному функціонуванні правонаступника рівненського Вереса. Тим паче, у суворих українських реаліях.

Рух

2020: +0=2-1, 5:6, 2 очки

Тренери 2019/20: Кучук, Бакалов, Федик

Восени говорили про команду винниківського (чи то пак, львівського) Руха. Ефектний футбол, прищеплений білоруським фахівцем Леонідом Кучуком, виявився ще й ефективним – "жовто-чорні" пішли зимувати у ранзі лідера Першої ліги. Проте далі – несподівана для багатьох (і навіть самих футболістів) відставка тренера. Як наслідок, у 2020-му значно більше розмов про YouTube-канал власника Григорія Козловського, аніж про здобутки команди.

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Рух, який декларує намір пробитися в УПЛ, не зумів обіграти жодну з трьох команд, що не претендують у цьому сезоні на підвищення класом. Відповідно, львів’яни впали аж на сьому сходинку в турнірній таблиці. Звісно, до фінішу ще достатньо турів, щоб повернути собі втрачені позиції. Та й не Агробізнесом єдиним – припускаю, що список клубів, які відмовляться від підвищення в еліту, може розширитися. Але чи вистачить досвіду "львівському Нагельсману", аби скористатися ситуацією?

…У цьому матеріалі не буде моралі, як і пошуку винних. Його мета – суха констатація факту. Станом на сьогодні древнє 700-тисячне місто, а по факту – місто-мільйонник із величезними футбольними традиціями і належною інфраструктурою, пригнічено та стривожено принишкло, добите ще й карантином. Футбольної атмосфери – нуль. Приводів для гордості – ще менше. Така ситуація спостерігається мною вперше за всі роки Незалежності.

Можливо, вже завтра щось зміниться. Карпати вхопляться за рятівну соломинку, Рух виборе путівку в УПЛ, або ж ПФК Львів гучно грюкне дверима в останніх двох турах сезону. Проте сьогодні титул найбільш нещасливих уболівальників України належить львів’янам. Поспівчувайте їм.

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