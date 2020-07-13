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Агробизнес презентовал новую клубную эмблему

14:29 - Читати українською
Агробизнес презентовал новую клубную эмблему
Игроки Агробизнеса / Сайт клуба

Агробизнес решился на ребрендинг своей официальной символики.

Новый дизайн эмблемы появился на официальном сайте волочиского клуба.

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Изменения заметны сразу. Цветовая гамма стала несколько темнее, эмблема приобрела элегантную форму щита, а посередине расположен футбольный мяч и год основания Агробизнеса – 2016-й. Клуб планирует сразу начать использование новой символики в соцсетях, баннерах и на сайте.

Напомним, команда Александра Чижевского сейчас идет второй в таблице Первой лиги, уступая только Ингульцу.

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Стара та нова емблеми:

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