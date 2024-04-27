"Нет, не могу сказать, что было сказано, но мы говорили с Салахом об этом уже в раздевалке. Всё решено.

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Я не в настроении говорить о борьбе за титул, если честно, или вообще смотреть на это. Мы должны были выиграть, мы знали это, и мы этого не сделали, и теперь у нас есть немного больше времени между этой и следующей игрой. Мы попытаемся снова подготовить команду.

Очень разочарованы, конечно. Я думаю, что все видят, что только одна команда выигрывает игру, и это мы с этими моментами, которые мы создали, с тем, как мы владели мячом, со всеми вещами, которые мы делали. Это была трудная игра в конце четырех матчей за 10 дней, но я думаю, что игроки очень хорошо поработали.

Мы пропустили на пустом месте, и нам нужно было сотворить еще несколько моментов и забить дважды. Когда мы повели в счете 2:1, мы могли контролировать ситуацию, и все же, как я уже сказал, во многих моментах играли очень хорошо, но в итоге мы не пользовались ситуацией. Это история последних четырех недель.

Что есть, то есть. Вы видите игры. Мы вместе, и мы проходим через это вместе, вот и все. Ребята хотят этого, они боролись, отдавали абсолютно все. Для некоторых из них сегодня было, безусловно, слишком тяжело, и так оно и есть.

Мы играли хорошо, но не завершали моменты, и теперь мы должны признать это и двигаться дальше", – цитирует Юргена Клоппа BBC.

Напомним, Ливерпуль находится на третьем месте в турнирной таблице с 75 баллами. От первой строчки мерсисайдцы отстают на два пункта.

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