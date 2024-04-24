"Я подтверждаю интерес Полесья к Крупскому, но о суммах говорить не буду.

Полесье нацелилось на игрока Ворсклы – полтавчане хотят в 5 раз большую сумму

Также есть интерес от зарубежных клубов. Им интересуется Спарта Прага, и не только. На финал Кубка Украины посмотреть на Крупского приедут скауты Маккаби Хайфа", – сказал Сосенко в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, ранее сообщалось, что Полесье летом готово выложить за 19-летнего защитника 400 тысяч евро (хотя Ворскла просит 2 миллиона евро). Также сообщалось, что Илья входит в расширенный шорт-лист талантливых игроков Восточной Европы известного холдинга Ред Булл, под патронатом которого выступает несколько футбольных клубов.

К слову, Крупский – воспитанник запорожского Металлурга. За главную команду Ворсклы играет с января 2023 года. В текущем сезоне провел за полтавчан 23 матча во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста. Его контракт с "зелено-белыми" действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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