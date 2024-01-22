Украинский защитник Ворсклы Илья Крупский может перейти в Спарту, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, стороны планируют начать переговоры уже в это трансферное окно. Отмечается, что 19-летний футболист также входит в расширенный шорт-лист талантливых футболистов Восточной Европы известного холдинга Ред Булл, под патронатом которого выступает несколько футбольных клубов.

Напомним, Крупский – воспитанник ДЮСШ Винницы и запорожского Металлурга. На взрослом уровне дебютировал за Ворсклу, в которую перебрался в феврале 2021 года. В текущем сезоне провел за полтавчан 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 ассистами. Его контракт с "зелено-белыми" действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

К слову, Спарта после 19-ти туров идет в турнирной таблице чемпионата Чехии на первой строчке, опережая ближайшего конкурента на 5 очков.

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