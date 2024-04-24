Журналист Игорь Бурбас сообщил об интересе Полесья к защитнику Ворсклы Илье Крупскому.

Полесье хочет будущим летом подписать Илью Крупского – Житомиряне готовы заплатить за 19-летнего флангового защитника 400 тысяч условных единиц, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Однако, Ворскла оценивает Крупского значительно дороже. В контракте с защитником якобы прописана клаусула в 2 млн у.е.

Отметим, что Крупский присоединился к Ворскле в январе 2023 года. В этом сезоне Илья отыграл за полтавчан 23 матча, в которых отметился 2 ассистами.

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