Колос и Ворскла уже длительное время не побеждали в матчах УПЛ. Полтавчане не знали вкуса побед уже в 4 поединках подряд, а ковалевцы – вообще в 6-ти. Команды начали поединок на двадцать минут позже из-за воздушной тревоги, а игра проходила в лучших традициях УПЛ: много борьбы, минимум моментов. Картину еще дополнил ливень.

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Первый острый момент создала Ворскла на 18-й минуте. Павлюк отдал длинную передачу на Мякушко, тот отдал на Нестеренко, который левым флангом ворвался в штрафную и пробил в ближний угол. Фесюн отбил, а Ковталюк высказал претензии партнеру – была возможность отдать на пустые ворота.

Перед перерывом Челядин и Ковталюк разыграли неплохую комбинацию, которая завершилась ударом последнего – снова сейв Фесюна! Первый тайм завершился без голов. А на старте второй половины Колос неожиданно повел в счете. Ильин, казалось, выносил мяч, но получился классный пас на ход Безбородько. Нападающий протащил мяч в штрафную и пробил с линии – Исенко ничего не мог поделать с ударом в дальний угол.

Ворскла ответила попыткой Челядина со штрафного, который едва не застал Фесюна врасплох – сейв голкипера! Полтавчане владели инициативой, а Колос защищал желанный результат. При этом ковалевцы умудрились забить во второй раз. Салабай воспользовался тем, что защитник Ворсклы поскользнулся и разогнал атаку, а когда его догнали защитники – отдал на Велетня. Владислав легко пробил Исенко, покатив ему мяч под рукой.

Таким образом, Колос набрал 28 очков и поднялся на 10 место, а Ворскла с 30 пунктами осталась седьмой.

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