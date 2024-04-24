Агент лідера Ворскли назвав закордонні клуби, які хочуть підписати українця – скаути приїдуть на фінал Кубка
Костянтин Сосенко, який представляє інтереси захисника полтавців Іллі Крупського, пролив світло на трансферні перспективи свого клієнта.
"Я підтверджую інтерес Полісся до Крупського, але про суми говорити не буду.
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Також є інтерес від закордонних клубів. Ним цікавиться Спарта Прага, і не тільки. На фінал Кубка України подивитися за Крупським приїдуть скаути Маккабі Хайфа", – сказав Сосенко у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Полісся влітку готове викласти за 19-річного оборонця 400 тисяч євро (хоча Ворскла просить 2 мільйони євро). Також повідомлялось, що Ілля входить до розширеного шорт-листа талановитих гравців Східної Європи відомого холдингу Ред Булл, під патронатом якого виступає декілька футбольних клубів.
До слова, Крупський – вихованець запорізького Металурга. За головну команду Ворскли грає з січня 2023 року. У поточному сезоні провів за полтавців 23 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти. Його контракт з "зелено-білими" чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.
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