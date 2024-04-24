"Я підтверджую інтерес Полісся до Крупського, але про суми говорити не буду.

Полісся націлилось на гравця Ворскли – полтавці хочуть в 5 разів більшу суму

Також є інтерес від закордонних клубів. Ним цікавиться Спарта Прага, і не тільки. На фінал Кубка України подивитися за Крупським приїдуть скаути Маккабі Хайфа", – сказав Сосенко у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Полісся влітку готове викласти за 19-річного оборонця 400 тисяч євро (хоча Ворскла просить 2 мільйони євро). Також повідомлялось, що Ілля входить до розширеного шорт-листа талановитих гравців Східної Європи відомого холдингу Ред Булл, під патронатом якого виступає декілька футбольних клубів.

До слова, Крупський – вихованець запорізького Металурга. За головну команду Ворскли грає з січня 2023 року. У поточному сезоні провів за полтавців 23 матчі у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти. Його контракт з "зелено-білими" чинний до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

Колос здолав Ворсклу завдяки разючим контратакам, перервавши 6-матчеву серію без перемог