toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
НЕЙМАР ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ МИШЕЛЬ ПЛАТИНИ ТРАНСФЕРЫ

Адвокат Платини – о допросе экс-президента УЕФА: Ему не за что себя упрекать

22:34 11 Читати українською
Адвокат Платини – о допросе экс-президента УЕФА: Ему не за что себя упрекать
Мишель Платини / Reuters

Деталями допроса бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по расследованию обстоятельств выбора хозяина ЧМ-2022 поделился адвокат Уильям Бурдон.

"Платини в коем случае не арестован. Его допрашивали в статусе свидетеля по делу, этого требовали следователи.

"Платини не арестовали", – французская полиция объяснила задержание экс-президента УЕФА

Мишель говорил спокойно и прямо, ответил на все вопросы и предоставил полезную информацию следствию. Ему не за что себя упрекать. Мишель абсолютно уверен в будущем", – цитирует юриста Goal.com.

Напомним, во вторник утром появились сообщения, что Платини арестован по делу о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. Позже стало известно, что он лишь давал показания по этому делу.

Платини и Саркози помогли Катару получить право на проведение ЧМ-2022, – Football Leaks

blog_ava
"Я просто стою и выгляжу как идиот", – Дуэлунд рассказал о сложностях в работе на тренировках Динамо
12:28
855
Теги
ЧМ-2022 Коррупционный скандал в ФИФА Мир ФИФА УЕФА Мишель Платини
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Селезнев попрощался с Малагой
    Іспанія — 22:21133 Селезнев попрощался с Малагой
1
час
:
5
мин
Боливия
00:30
Перу
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук