Адвокат Платини – о допросе экс-президента УЕФА: Ему не за что себя упрекать

Деталями допроса бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по расследованию обстоятельств выбора хозяина ЧМ-2022 поделился адвокат Уильям Бурдон.

"Платини в коем случае не арестован. Его допрашивали в статусе свидетеля по делу, этого требовали следователи.

"Платини не арестовали", – французская полиция объяснила задержание экс-президента УЕФА

Мишель говорил спокойно и прямо, ответил на все вопросы и предоставил полезную информацию следствию. Ему не за что себя упрекать. Мишель абсолютно уверен в будущем", – цитирует юриста Goal.com.

Напомним, во вторник утром появились сообщения, что Платини арестован по делу о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. Позже стало известно, что он лишь давал показания по этому делу.

Платини и Саркози помогли Катару получить право на проведение ЧМ-2022, – Football Leaks