Адвокат Платіні – про допит екс-президента УЄФА: Йому нема за що собі дорікати

Деталями допиту колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні щодо розслідування обставин вибору господаря ЧС-2022 поділився адвокат Вільям Бурдон.

"Платіні в жодному разі не арештований. Його допитували в статусі свідка у справі, цього вимагали слідчі.

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Мішель говорив спокійно й чітко, відповів на всі запитання і надав корисну інформацію слідству. Йому нема за що собі дорікати. Мішель абсолютно впевнений у майбутньому", – цитує правника Goal.com.

Нагадаємо, у вівторок вранці з'явилися повідомлення, що Платіні заарештували у справі щодо вибору країни-господарки ЧС-2022. Пізніше стало відомо, що він лише свідчив у цій справі.

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