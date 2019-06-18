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Адвокат Платіні – про допит екс-президента УЄФА: Йому нема за що собі дорікати

18 червня 22:34 44 Читать на русском
Адвокат Платіні – про допит екс-президента УЄФА: Йому нема за що собі дорікати
Мішель Платіні / Reuters

Деталями допиту колишнього президента УЄФА Мішеля Платіні щодо розслідування обставин вибору господаря ЧС-2022 поділився адвокат Вільям Бурдон.

"Платіні в жодному разі не арештований. Його допитували в статусі свідка у справі, цього вимагали слідчі.

"Платіні не заарештували", – французька поліція пояснила затримання екс-президента УЄФА

Мішель говорив спокійно й чітко, відповів на всі запитання і надав корисну інформацію слідству. Йому нема за що собі дорікати. Мішель абсолютно впевнений у майбутньому", – цитує правника Goal.com.

Нагадаємо, у вівторок вранці з'явилися повідомлення, що Платіні заарештували у справі щодо вибору країни-господарки ЧС-2022. Пізніше стало відомо, що він лише свідчив у цій справі.

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Теги
Світ ЧС-2022 Корупційний скандал у ФІФА ФІФА УЄФА Мішель Платіні
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