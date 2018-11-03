Платини и Саркози помогли Катару получить право на проведение ЧМ-2022, – Football Leaks

Экс-президент Франции Николя Саркози и бывший президент УЕФА Мишель Платини помогли Катару получить ЧМ-2022.

Об этом сообщает издание Get French Football News со ссылкой на Football Leaks. По данным издания, в 2010 году Саркози тайно встретился с эмиром Катара Тамимом Аль Тани и попросил того приобрести ПСЖ а также запустить во Франции спортивный телеканал BeIN Sports.

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За это президент Франции пообещал попросить тогдашнего президента УЕФА Мишеля Платини помочь Катару при выборе места проведения чемпионата мира-2022.

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Напомним, Катар стал хозяином мирового первенства 2022 года, опередив США, Австралию, Японию и Южную Корею. ЧМ-2022 пройдет не летом, как обычно, а с ноября по декабрь.