"Платини не арестовали", – французская полиция объяснила задержание экс-президента ФИФА

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан для допроса в коррупционному делу по поводу чемпионата мира-2022 в Катаре.

Мишель Платини стал субъектом допроса, а не арестован в совершении преступления, передает CNN слова французской полиции.

Платини арестован по делу о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022

Отмечается, что допрос Платини состоялся сегодня в управлении судебной полиции в Нантерре. По делу в статусе "свободного подозреваемого" также проходят бывший глава администрации экс-президента Франции Николя Саркози и бывший министр внутренних дел Франции Клод Геант.

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Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 и исполнял свои обязанности до 2015 года. 8 октября 2015 арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини с должности на 90 дней. 21 декабря 2015 француз был дисквалифицирован на 8 лет, а в мае 2016 срок сократили до 4 лет.