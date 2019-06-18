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Платини арестован по делу о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022

11:37 224 Читати українською
Платини арестован по делу о выборе страны-хозяйки ЧМ-2022
Мишель Платини / фото из соцсетей

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был задержан по подозрению в коррупции.

Экс-глава УЕФА будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантере, сообщает The Independent.

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Отмечается, что Платини был взят под стражу в рамках расследования о предоставлении Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Решение об этом было принято в декабре 2010 года.

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Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 и исполнял свои обязанности до 2015 года. 8 октября 2015 арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини с должности на 90 дней. 21 декабря 2015 француз был дисквалифицирован на 8 лет, а в мае 2016 срок сократили до 4 лет.

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Теги
Главное Мир Коррупционный скандал в ФИФА ФИФА УЕФА Мишель Платини ЧМ-2022
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