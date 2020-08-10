toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Роналду став найкращим гравцем сезону в Ювентусі

19:43 - Читать на русском
Роналду став найкращим гравцем сезону в Ювентусі
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду здобув чергову індивідуальну нагороду.

Ювентус після змін на тренерському містку визначив найкращого гравця команди у минулому сезоні. Ним став португалець Кріштіану Роналду.

Роналду оцінив призначення Пірло на посаду головного тренера Ювентуса

35-річний форвард забив 31 гол та віддав 6 асистів у 32 матчах Серії А, а також відзначився чотири рази у 8 іграх ЛЧ. Цікаво, що найкращим у чемпіонаті Італії загалом став не Роналду, а його партнер по атаці – Пауло Дибала.

Нагадаємо, туринський клуб у сезоні-2019/20 здобув дев'ятий чемпіонський титул поспіль, у фіналі Кубка Італії програв Наполі, а в Лізі чемпіонів вилетів на стадії 1/8 фіналу від французького Ліона.

Роналду пограбували "вбивця" Шахтаря і зірка Ювентуса – Кріш залишився без тренера і може піти, топ-клуб на горизонті

blog_ava
Попов повернувся до загальної групи Динамо – кияни все ще мають втрати
08:25
7123
Теги
Італія Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
17
хв
Інтер
22:00
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?