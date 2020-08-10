Роналду став найкращим гравцем сезону в Ювентусі

Ювентус після змін на тренерському містку визначив найкращого гравця команди у минулому сезоні. Ним став португалець Кріштіану Роналду.

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35-річний форвард забив 31 гол та віддав 6 асистів у 32 матчах Серії А, а також відзначився чотири рази у 8 іграх ЛЧ. Цікаво, що найкращим у чемпіонаті Італії загалом став не Роналду, а його партнер по атаці – Пауло Дибала.

Нагадаємо, туринський клуб у сезоні-2019/20 здобув дев'ятий чемпіонський титул поспіль, у фіналі Кубка Італії програв Наполі, а в Лізі чемпіонів вилетів на стадії 1/8 фіналу від французького Ліона.

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