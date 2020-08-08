Роналду пограбували "вбивця" Шахтаря і зірка Ювентуса – Кріш залишився без тренера і може піти, топ-клуб на горизонті

Кріштіану Роналду знову має два обличчя у сприйнятті вболівальників та експертів після вильоту з Ліги чемпіонів. Для одних він головний винуватець провалу туринського проекту. Для інших ледь не єдиний гравець, який заслуговує грати за Ювентус.

Ще до вчорашнього вечора його майбутнє не підлягало жодним сумнівам. Ніхто не міг припустити, що Ювентус так провалиться зі скромним Ліоном. Команда Руді Гарсії не запропонувала нічого, крім нових героїчних сейвів свого кіпера Лопеша на пару із захисниками та суддівського "асисту". Таких випадкових гостей чвертьфіналу ЛЧ ще треба пошукати, хай не ображається Руді Гарсія і його бійці. Насправді долю протистояння вирішив німецький суддя Фелікс Цвайєр. Людина, яка двічі скомпрометувала ідею VAR.

Гармата Роналду і паненка Депая у відеоогляді матчу Ювентус – Ліон – 2:1

Спочатку він призначив пенальті за оце. Чи то легкий дотик Бернардескі, чи то чистий підкат Бентанкура – після цих моментів у будь-якому разі знайти підстави для 11-метрового треба було дуже постаратися, ще й перебуваючи не в найкращій позиції. УПЛ відпочиває. Юве пропускає, а в його нинішньому стані пробити оборону суперника тричі – завдання на межі фантастики, за 8 попередніх матчів Серії А це вдалося зробити лише раз, та й то лише внічию матч проти Сассуоло звели (3:3).

У чому претензія до Цвайєра? Він навіть не побіг дивитися повтори, ніби епізодом був настільки 100-відсотково очевидним, що тут і питань нема. Тобто людина ухвалює рішення чи то через підкат Бентанкура в м'яч, чи то через невловимий дотик ноги Бернардескі ззаду до суперника, і настільки впевнена у своєму рішенні, що не приймає будь-якої іншої можливості. А якщо свистіти фол за начебто протиправні дії Федеріко, то чому за секунди до цього не зафіксував значно відвертіше порушення правил проти Ігуаїна, після якого і почалася ця контра на чужій половині?

Потім Цвайєр ще раз нищить свою репутацію, даючи пенальті за гру ліктем, який Депай притискав до тіла. Гравці Ювентуса, звісно, навчилися цілити в руки суперникам (Аталанта не дасть збрехати), але вибачте, якщо це 11-метровий, тоді давайте свистіти абсолютно всі влучання в цю частину тіла. Пусте, що перетворимо футбол на абсурдне заняття з пошуку пенальті на рівному місці, зате не буде питань. Так нібито й нічия за безглуздими рішеннями, але перший гол змушував "Стару Синьйору" забивати тричі, а надуманий 11-метровий у ворота Ліона особливо нічого не вирішував – французи спокійно могли ще один пропускати.

Німецький журналіст Ларс Поллман, який спеціалізується на Борусії Дортмунд, дуже жорстко оцінює якість роботи Цвайєра в чемпіонаті Німеччини: "Незалежно від того, був пенальті чи ні, він не повинен навіть матч Бундесліги судити. А що вже казати за Лігу чемпіонів. Він не є чудовим арбітром, на мій певною мірою кваліфікований погляд. А ще Німецька Асоціація футболу фактично дискваліфкувала Цвайєра за хабар".

Це заплутана історія з 2005 року, коли Фелікс працював з нечесним рефері, який займався договірними матчами, та начебто прийняв від нього 300 євро незаконної винагороди. Потім швидко отямився і навіть допомагав слідству збирати докази на свого співробітника. Тоді його відсторонили на 6 місяців, але справу засекретили і згодом виявилося, що вирок "обміняли" на штраф. Підсумковий вердикт не можна трактувати ні як засудження, ні як виправдання, але той скандал в Німеччині називали найбільшим за 30 років у футболі. У поточному сезоні, як вважають деякі експерти та вболівальники, "Цвайєр вбив Шахтар в ЛЧ", не пустивши в плей-офф своїми непослідовними діями.

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Постійно, коли ти ухвалюєш дуже контроверсійні рішення на такому високому рівні, минуле грає проти тебе. Хоча зараз Цвайєр в очах УЄФА є одним з найбільш топових арбітрів, нечиста слава все ще переслідує його. Туринський Tuttosport відразу пригадав йому "участь у договірних матчах". У коментарях фанати навіть закликають президента чемпіонів Італії подавати у суд на УЄФА через призначення такого рефері, який "творив подібне лайно у своїй кар'єрі".

Та безвідносно від тих епізодів минулого, які фактично зачистили під килим, спільним для багатьох європейських ЗМІ залишається одне: не можна зрозуміти ключові рішення Цвайєра у матчі Ювентус – Ліон. Marca вважає, що Роналду банально викинули з Ліги чемпіонів завдяки "вигаданому пенальті". Таким же смішним називає мадридське видання і другий 11-метровий вже у ворота французів. Хоча, погодьтеся, це досить символічно, що саме Юве, якому досить часто сприяють судді (Кріштіану теж частіше вигравав від арбітражу, ніж ставав жертвою), постраждав від їхніх рук. Це туринців у єврокубках так переслідує якась зла карма за те, що відбувалося в Італії?

Зрештою, Роналду підставив не лише німецький суддя, а й свої партнери. Бернардескі засвітився відразу в двох епізодах. Спочатку Федеріко дав ілюзорні підстави Цваєйру для пенальті, а потім не забив у порожні ворота. Самотужки організував фантастичний момент, а потім загальмував і дав захиснику ту зайву секунду, аби вибити снаряд у, здавалося, мертвій ситуації. Забий Ювентус той швидкий гол у відповідь, гляди, і про суддю б сьогодні не говорили, і про звільнення головного тренера.

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Так, Саррі не пробачили доволі принизливий виліт з ЛЧ, як і Аллегрі не вижив фактично після Аякса. Роналду "звільняє" уже другого тренера? Кріштіану ніби й б'є результативний рекорд за рекордом, але чи стає "Синьора" як команда сильнішою? Аж ніяк, хоча це не може бути лише його вина. "Навіщо Юве тренер, якщо є Кріштіану", – чи то тролив, чи то серйозно оцінював роль і статус 35-річного португальця президент Наполі рік тому. КР7 був більшим, ніж фігура тренера Аллегрі, що вже казати про старого дядька Саррі, якого команда не дуже сприймала як тренера топ-клубу.

En Francia creen que la debacle europea de la Juventus y las ganas que Cristiano Ronaldo tiene de jugar con Neymar y Mbappé le harían pensar en cambiar de aireshttps://t.co/LQnPTcrzEF — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 8, 2020

Президент туринського гранда Андреа Аньєллі запевняє, що Роналду має залишитися. Сестра Кріша, схоже, озвучує його потаємні думки: "Ти зробив усе краще, ніж будь-хто інший. Я пишаюсь, коли бачу твою гру і самопожертву. На жаль, не можеш зробити все самотужки". Натяк очевидний. І багато в чому справедливий. Голи Роналду в плей-офф головного єврокубка за його 2 сезони в Турині – 7, голи інших гравців Юве – 0.

Що переважить зараз: амбіція довести, що може і цей Ювентус вивести в королі Європи, чи образа на недостатній рівень партнерів, через яких втратив пару років у своєму улюбленому турнірі (згадаймо його фразу про потребу перейменувати ЛЧ, додавши до неї КР7), а туринці скотилися до найгіршого результату за 8 сезонів у плані титулів (лише єдине Скудетто і то з провалом на фініші та жалюгідним відривом плюс 1 над Інтером, тоді як голи Роналду принесли 24 очки).

Cristiano Ronaldo has scored 100% of Juventus’ goals (7) in the Champions League knockout stages in the last two years pic.twitter.com/7yuAul0lBh — ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2020

Mundo Deportivo, посилаючись на французькі джерела, вважає – варіант з ПСЖ все ще цілком собі на порядку денному. До розчарування Турином додається шанс зіграти поруч з Мбаппе та Неймаром, а це виглядає дуже спокусливо та обіцяє довгоочікуваний трофей №1. La Gazzetta dello Sport розмірковує над тим, що автор 130 голів у Лізі чемпіонів надто старий, аби дозволяти собі марнувати час, тож його терпіння має свої межі.

Коли починаються відмазки у стилі "насправді нашою головною метою було Скудетто" (цитата Бонуччі), це справді не може не дратувати того, хто звик бути королем континенту, а не одної країни. А тут вперше за 10 років зупинка навіть не у чвертьфіналі ЛЧ. І знову той самий не дуже статусний Ліон, виправдати поразку від якого ще важче. Дилема, яка віщує нову трансферну сагу.

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