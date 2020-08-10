Роналду стал лучшим игроком сезона в Ювентусе

Ювентус после изменений на тренерском мостике определил лучшего игрока команды в прошлом сезоне. Им стал португалец Криштиану Роналду.

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35-летний форвард забил 31 гол и отдал 6 ассистов в 32 матчах Серии А, а также отличился четыре раза в 8 играх ЛЧ. Интересно, что лучшим в чемпионате Италии стал не Роналду, а его партнер по атаке – Пауло Дибала.

Напомним, туринский клуб в сезоне-2019/20 завоевал девятый чемпионский титул подряд, в финале Кубка Италии проиграл Наполи, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала от французского Лиона.

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