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Роналду стал лучшим игроком сезона в Ювентусе

19:43 - Читати українською
Роналду стал лучшим игроком сезона в Ювентусе
Криштиану Роналду / фото из соцсетей

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду получил очередную индивидуальную награду.

Ювентус после изменений на тренерском мостике определил лучшего игрока команды в прошлом сезоне. Им стал португалец Криштиану Роналду.

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35-летний форвард забил 31 гол и отдал 6 ассистов в 32 матчах Серии А, а также отличился четыре раза в 8 играх ЛЧ. Интересно, что лучшим в чемпионате Италии стал не Роналду, а его партнер по атаке – Пауло Дибала.

Напомним, туринский клуб в сезоне-2019/20 завоевал девятый чемпионский титул подряд, в финале Кубка Италии проиграл Наполи, а в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала от французского Лиона.

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Италия Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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