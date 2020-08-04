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Дибала став найкращим гравцем сезону Серії А

20:05 - Читать на русском
Дибала став найкращим гравцем сезону Серії А
Пауло Дибала Кріштіану Роналду / Фото ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду має черговий привід для розчарування.

Пауло Дибала отримав почесне звання найкориснішого гравця чемпіонату Італії сезону 2019/20, повідомляє офіційний сайт туринців.

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У минулому розіграші Серії А 26-річний аргентинець провів 33 матчі, в яких відзначився 11-ма голами та трьома асистами. Така результативність Пауло дозволила Ювентусу здобути 9-й поспіль титул внутрішнього чемпіонату.

Нагадаємо, минулорічним найкращим гравцем Серії А був партнер Дибали у Ювентусі – Кріштіану Роналду.

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