Роналду оцінив призначення Пірло на посаду головного тренера Ювентуса

Призначення Андреа Пірло наставником Юве може вплинути на майбутнє Кріштіану Роналду.

Кріштіану Роналду позитивно відреагував на прихід Андреа Пірло на тренерський місток туринців, повідомляє Calciomercato.

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Робота під керівництвом 41-річного фахівця приваблює португальського форварда Юве. Таким чином, зміна тренера "Старої Синьйори" має шанс переконати Кріштіану залишитись в Турині, адже за чутками, нападник роздумує над зміною клубу після вильоту Ювентуса з Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні Серії А Роналду провів 33 матчів, в яких відзначився 31-м голом та 6-ма асистами, чим допоміг туринцям здобути золоті медалі турніру.

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