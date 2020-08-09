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Роналду оцінив призначення Пірло на посаду головного тренера Ювентуса

20:00 - Читать на русском
Роналду оцінив призначення Пірло на посаду головного тренера Ювентуса
Кріштіану Роналду та Андреа Пірло / Фото ФК Реал

Призначення Андреа Пірло наставником Юве може вплинути на майбутнє Кріштіану Роналду.

Кріштіану Роналду позитивно відреагував на прихід Андреа Пірло на тренерський місток туринців, повідомляє Calciomercato.

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Робота під керівництвом 41-річного фахівця приваблює португальського форварда Юве. Таким чином, зміна тренера "Старої Синьйори" має шанс переконати Кріштіану залишитись в Турині, адже за чутками, нападник роздумує над зміною клубу після вильоту Ювентуса з Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні Серії А Роналду провів 33 матчів, в яких відзначився 31-м голом та 6-ма асистами, чим допоміг туринцям здобути золоті медалі турніру.

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Теги
Італія Трансфери Ювентуса Андреа Андреа Пірло Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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