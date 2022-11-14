Контракт Кріштіану Роналду з Ман Юнайтед чинний до 30 червня 2023 року. Влітку 37-річний португалець натякав на бажання піти, але в підсумку залишився у команді Еріка Тен Хага. Як виявилося, стосунки між головним тренером і 5-разовим володарем "Золотого м'яча" є далекими від ідеальних.

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"Я не поважаю Тен Хага, тому що він не поважає мене. Якщо людина не ставиться до мене з повагою, то від мене варто очікувати такого ж.

Думаю, що вболівальники повинні знати правду. Я хочу найкращого для клубу. Ось чому я повернувся у Манчестер Юнайтед. Але у нашому клубі бракує певних речей, які є в Ман Сіті, Ліверпулі, зараз у Арсеналі. МЮ повинен бути на вершині, але, на жаль, це не так.

Мене намагаються витіснити, це почалося ще раніше. Не лише тренер, але й два-три інші хлопці у команді. Через це я почуваюся зрадженим. Мене зробили цапом-відбувайлом за всі невдачі.

Чи намагається Манчестер Юнайтед позбутися мене зараз? Не знаю. Чесно кажучи, мені байдуже. Люди повинні знати правду. Після того, як з клубу пішов сер Алекс, прогресу немає. Я думав, що побачу якісь нові речі, адже технології розвиваються. Тут нічого не змінилося", – цитує Роналду The Sun.

У сезоні 2022/23 португалець не є основним гравцем Манчестер Юнайтед. Ветеран зіграв 16 поєдинків у всіх турнірах, забив 3 голи і віддав 2 асисти (в АПЛ – 10 поєдинків, 1 гол). МЮ проведе наступний матч вже після чемпіонату світу-2022 – в Англії не виключають, що Роналду після такого більше не зіграє за "червоних дияволів".