Катя та Ельма Авейру нікому і ніколи не дадуть просто так образити свого зіркового братика.

Ведучий CNN Portugal Луїш Вілар розкритикував поведінку Роналду на чемпіонаті світу і заявив, що зірка страждає "нарцисичним розладом особистості". Катя та Ельма негайно взяли в руки смартфони, щоб провчити журналіста-нахабу.

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"Я зайшла в інтернет і вбила в пошуку "Луїс Вілар", перевірила. Виявилося, що це тупий, неосвічений, безглуздий, підозрілий клоун, якому має бути соромно навіть рот відкривати… Ах, і його мозок, схоже, згорів остаточно", – першою написала Катя в сторіс Instagram.

Ельма репостнула публікацію сестри, додавши ще кілька нищівних характеристик Вілару: "Звідки вони взяли цього інваліда, якого я жодного разу не бачила? Що це за виродок?".

Зауважимо, що Роналду на груповій стадії ЧС відзначився лише одним голом, та й той з пенальті. 6 грудня у капітана збірної Португалії буде шанс самостійно закрити роти критикам, коли його команда зіграє проти Швейцарії на стадії 1/8 фіналу.

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