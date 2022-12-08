Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду може влаштувати демарш через те, що перебуває не на перших ролях у національній команді.

Як відомо, Роналду не вийшов у стартовому складі збірної Португалії на матч зі Швейцарією в 1/8 фіналу ЧС-2022. Через це у Кріштіану відбулась неприємна розмова з наставником команди Фернанду Сантушем, впродовж якої Роналду навіть погрожував покинути розташування команди, інформує Marca з посиланням на Record.

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А вчора, 7 грудня, Кріш пропустив заняття з гравцями запасу, які мали провести повноцінне тренування. Роналду вирішив потренуватись разом з гравцями основного складу, які лише займались у залі.

Зауважимо, що Роналду був не єдиним гравцем основи, якого несподівано залишили в запасі у грі проти Швейцарії – те саме тренер зробив з Жоау Канселу. Такі перестановки допомогли – Португалія знищила суперника з рахунком 6:1.

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