Після поєдинку фанати кричали 38-річному Роналду ім'я Ліонеля Мессі. Роздратований португалець у відповідь потряс геніталіями. У діях зірки побачили порушення законів Саудівської Аравії – Кріштіану загрожував арешт чи навіть видворення із країни. Втім, як виявилося, закони у мусульманській країні однаково працюють не для всіх.

Скандал із Роналду: Аль-Наср відреагував на витівку Кріштіану, якому загрожує арешт або депортація

Дисциплінарний та етичний комітет Саудівської асоціації футболу розглянув інцидент і виніс вердикт. Роналду не буде покараний за непристойний жест, повідомляє Goal.com.

Це пов'язано з тим, що при розгляді справи використовували лише офіційну трансляцію матчу, до якої скандальний епізод із Роналду не потрапив. Записи із соцмереж до уваги не взяли. Єдине покарання, яке отримав Аль-Наср, – штраф 15 тисяч ріалів (близько 4 тисяч доларів США) за пізній вихід футболістів на другий тайм. Рішення оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, на момент приходу Кріштіану Роналду Аль-Наср очолював турнірну таблицю чемпіонату Саудівької Аравії. Португалець забив 11 голів, але команда відстає від лідера на 3 очки, зігравши на матч більше. Нещодавно Аль-Наср звільнив головного тренера Руді Гарсію, методами роботи якого 5-разовий володар "Золотого м'яча" був незадоволений.

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