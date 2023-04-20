Капітан Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду нарвався не лише на критику і гнів через свою поведінку за межами футбольного поля.

Після поразки від Аль-Хіляля (0:2) у 25 турі чемпіонату Саудівської Аравії португалець опинився у центрі уваги. Дорогою в роздягальню фанати скандували ім'я Ліонеля Мессі. Володар 5 "Золотих м'ячів" у відповідь потрусив геніталіями.

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Як інформує CdS, крім іміджевої шкоди, є один потенційно серйозний наслідок. Юрист Нуф бін Ахмед заявив, що подасть петицію до Державного міністерства Саудівської Аравії про арешт і депортацію Кріштіану Роналду.

"Я не стежу за спортом. Публіка в Аль-Хілялі спровокувала Кріштіану, який не знав, як реагувати. Поведінка Роналду є злочином. Публічно непристойний вчинок, який є одним з правопорушень, що карається арештом і депортацією, якщо він скоєний іноземцем", – аргументує свою позицію чоловік.

Feo gesto de Cristiano cuando se retiraba a los vestuarios tras perder ante Al Hilal pic.twitter.com/FyiJ27fki2 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 19, 2023

Нагадаємо, контракт Кріша з Аль-Насром розрахований до літа 2025 року. За новий колектив легенда провів 13 матчів (11 голів та 2 асисти).

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