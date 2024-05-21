Захисник Борнмут та збірної України Ілля Забарний претендує на потрапляння у збірну року АПЛ за підсумками сезону 2023/24.

Український оборонець гарно вписався у склад "вишень" і був оцінений вболівальниками клубу, які визнали його найкращим гравцем команди.

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Ілля Забарний вразив своїми виступами не тільки фанатів Бонмута. Українець також опинився серед номінантів на потрапляння до збірної АПЛ сезону 2023/24. Проголосувати за нашого козака можна на офіційному сайті англійської Прем'єр-ліги за посиланням. Варто зауважити, що Забарний єдиний українець серед усіх кандидатів. Зінченко, Мудрик, Миколенко та Ярмолюк до списку не потрапили.

Нагадаємо, Ілля Забарний у поточному сезоні зіграв за Борнмут у 41 матчі у всіх турнірах. В його активі один гол.

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