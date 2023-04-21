После поединка фанаты кричали 38-летнему Роналду имя Лионеля Месси. Раздраженный португалец в ответ потряс гениталиями. В действиях звезды увидели нарушение законов Саудовской Аравии – Криштиану угрожал арест или даже выдворение из страны. Впрочем, как оказалось, законы в мусульманской стране одинаково работают не для всех.

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Дисциплинарный и этичный комитет Саудовской ассоциации футбола рассмотрел инцидент и вынес вердикт. Роналду не будет наказан за неприличный жест, сообщает Goal.com.

Это связано с тем, что при рассмотрении дела использовали только официальную трансляцию матча, в которую скандальный эпизод с Роналду не попал. Записи из соцсетей во внимание не приняли. Единственное наказание, которое получил Аль-Наср – штраф 15 тысяч риалов (около 4 тысяч долларов США) за поздний выход футболистов на второй тайм. Решение обжалованию не подлежит.

Напомним, на момент прихода Криштиану Роналду Аль-Наср возглавлял турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии. Португалец забил 11 голов, но команда отстает от лидера на 3 очка, сыграв на матч больше. Недавно Аль-Наср уволил главного тренера Руди Гарсию, методами работы которого 5-кратный обладатель "Золотого мяча" был недоволен.

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