Аль-Наср поступився Аль-Хілялю в матчі 25-го туру, а Роналду відзначився в негативному світлі. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії 2022/23, 25-й тур

Аль-Хіляль – Аль-Наср – 2:0

Голи: Ігало, 42, (пен.), 62, (пен.)

Аль-Наср продовжує переслідувати Аль-Іттіхад у боротьбі за чемпіонство, тож для цього необхідно було перемагати Аль-Хіляль (четверте місце в першості). Команда Роналду нещодавно змінила тренера, що явно не пішло на користь Аль-Насру, адже перший тайм завершився перемогою Аль-Хіляля – Ігало реалізував пенальті.

Роналду може возз'єднатися з екс-тренером Реала – Зідану пропонують неймовірний контракт

По перерві справи Аль-Насра не покращились. Спочатку Роналду пішов на дуже дивний фол, буквально застрибнувши на суперника та взявши того в захват. А на 62-й хвилині Ігало, який свого часу встиг пограти за МЮ, оформив дубль, реалізувавши пенальті. Цей гол став вирішальним у зустрічі.

Таким чином, Аль-Наср залишився другим з 53 очками (Аль-Іттіхад має гру в запасі), а Аль-Хіляль з 49 пунктами покращив свої позиції у топ-4.

Мілан вперше за 16 років вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, вибивши Наполі – змарновані пенальті, Леау змусив Жиру забити