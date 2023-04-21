Саудівський Аль-Наср став на захист португальської зірки, який влип у серйозний скандал.

Після поразки Аль-Насра від Аль-Хіляля (0:2) фанати почали скандувати ім'я Ліонеля Мессі. Це роздратувало Роналду, який у відповідь потрусив геніталіями. Це вважається серйозним порушенням у Саудівській Аравії. Один із тамтешніх юристів вже заявив, що звернеться до компетентних органів з вимогою покарати португальського футболіста, якому загрожує арешт або навіть депортація з країни.

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Аль-Наср, який має чинний контракт із Роналду до літа 2025 року, відреагував на інцидент.

"Кріштіану отримав травму. Його зіткнення з Густаво Куельяром, гравцем Аль-Хіляля, почалося з удару в дуже чутливу область. Це підтверджена інформація. Що стосується позиції фанатів, то вони мають право думати що хочуть", – цитує заяву Аль-Насра Squawka.

Нагадаємо, на момент приходу 38-річного Кріштіану Роналду Аль-Наср очолював турнірну таблицю чемпіонату Саудівької Аравії. Португалець забив 11 голів у 13-ти матчах, але команда відстає від лідера на 3 очки, зігравши на матч більше. Нещодавно Аль-Наср звільнив головного тренера Руді Гарсію, методами роботи якого 5-разовий володар "Золотого м'яча" був незадоволений.

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